Nel corso della puntata di Belve di ieri sera Michele Morrone ha fatto alcuni commenti sul cinema italiano. Oggi ha voluto fare delle precisazioni con uno sfogo sui social.

Le parole di Michele Morrone

Michele Morrone è stato uno degli ospiti di Belve nella puntata del 20 maggio 2025 e ha espresso il suo pensiero sul cinema italiano. Per una parte della sua carriera ha ottenuto dei ruoli in alcune fiction italiane, mentre ora si trova a lavorare su alcuni set internazionali molto importanti.

Ha affermato di sentirsi un pesce fuor d’acqua quando si tratta del cinema in Italia e si è sfogato contro alcuni atteggiamenti che, secondo lui, diversi colleghi non ben identificati mostrano. Prima di tutto ha ringraziato Francesca Fagnani per avergli dato l’opportunità di “esprimere un concetto a me molto caro“. Poi ha continuato:

“Ciò che ho detto ieri sera a Belve è un pensiero che ho da tempo e, credetemi, non solo io. Non mi sento parte di un cinema, quello italiano, che se la canta e se la suona da solo. Pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei ‘diversi’. Se non hai studiato alla Silvio D’amico o al centro sperimentale non sei nessuno […]”.

A Michele Morrone non vanno giù alcuni colleghi italiani che, secondo il suo parare, vogliono “fare i rivoluzionari“. Poi ha aggiunto: “Tristi e finti poeti maledetti ubriachi di Rimbaud e Baudelaire, ma con lussuosi appartamenti e villini al mare“. Il discorso dell’attore si conclude in questo modo:

“Se volete fare i rivoluzionari smettete di fare gli attori, lasciate il cinema e scendete in politica. Provate veramente a cambiare qualcosa in questo Paese”.

Nella descrizione Michele Morrone scrive: “Prima o poi qualcuno doveva dirlo. Eccomi“. L’attore oggi lavora anche all’estero, dopo essersi fatto conoscere al mondo grazie alla saga di 365 giorni. Di recente lo abbiamo visto in Un altro piccolo favore accanto ad Anna Kendrick e Blake Lively.