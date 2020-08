1 Dopo le voci di un flirt con Belen e Cristina Buccino, pare che Michele Morrone abbia ritrovato l’amore. Ecco chi è la sua nuova fiamma

Uno dei volti dello spettacolo più amati del momento è certamente Michele Morrone. Dopo l’arrivo del film 356 Giorni su Netflix, l’attore ha ottenuto un successo pazzesco in tutto il mondo, nonostante la pellicola non sia stata esente da pesanti critiche. Nel frattempo Morrone ha anche debuttato nel mondo della musica, grazie al lancio del suo primo album. Come se non bastasse Michele è stato anche uno dei protagonisti del gossip di questa rovente estate. Inaspettatamente infatti si è parlato di un presunto flirt tra l’attore e Belen Rodriguez, che tuttavia non è mai stati confermato. Successivamente era sembrato che Morrone si fosse avvicinato a Cristina Buccino, che ciò nonostante avrebbe rifiutato le sue avances.

Adesso il settimanale Chi, tramite il suo account Instagram, fa sapere che il protagonista di 365 Giorni avrebbe ritrovato l’amore. Ma chi è la nuova fiamma di Michele Morrone? Si tratta di Sara Al Madani una famosa imprenditrice. I due si sarebbero incontrati a Dubai, e dopo aver parlato di affari avrebbero instaurato un legame speciale. Questo quanto riporta Chi a riguardo:

“BREAKING NEWS- A DUBAI MICHELE MORRONE TROVA L’AMORE CON UNA BELLISSIMA IMPRENDITRICE- Michele Morrone, il sex symbol più ambito del momento, ha una nuova fiamma. Si chiama Sara Al Madani, imprenditrice famosa negli Emirati Arabi e Ceo di HalaHi, app per creare video personalizzati dalle celebrities per i loro fan. È stata proprio lei a contattare l’attore di “365 giorni” per entrare a far parte della community.

Morrone si trovava già a Dubai perché sta lavorando alla creazione di un suo brand di profumi: «Come tutti sanno, le fragranze arabe sono le migliori del mondo. Qui il profumo è cultura e il mio brand doveva partire da qui» ha dichiarato a un giornale locale. E, dopo il cinema, la musica, il mondo beauty… chissà quale sarà il prossimo progetto dell’attore!”.

Che dunque Michele Morrone abbia davvero ritrovato l’amore al fianco di Sara Al Madani? In attesa di news in merito, qualche settimana fa l’attore ha anche parlato del sequel di 365 Giorni. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.