1 Festival di Sanremo 2022, ci sarà Michele Morrone?

Il Festival da Sanremo 2022 è ancora lontano, mancano infatti mesi prima della partenza della nuova edizione. Si sta, però, già lavorando molto per mettere in scena uno spettacolo perfetto per il pubblico in studio e a casa. Tante le novità che ci aspettano. Come accennato, per esempio, gli spettatori torneranno in sala grazie al Green Pass, le serate dureranno leggermente meno rispetto al solito e in gara dovremmo vedere anche un numero ridotto di cantanti. In molti, inoltre, si chiedono quali valletti e vallette vedremo calcare il palco dell’Ariston. Uno dei nomi che si sta facendo di recente è quello di Michele Morrone.

Se ancora non lo conosceste, si tratta di un attore, classe 1990, che ha raggiunto grande fama internazionale dopo aver partecipato al film Netflix 365 giorni. Tra le fiction italiane, però, lo abbiamo già potuto vedere in Provaci ancora prof, Come un delfino, Che Dio ci aiuti, Sirene e I Medici. Nel 2016, inoltre si è classificato al secondo posto a Ballando con le stelle. Insomma, una lunga carriera che potrebbe farlo arrivare a Sanremo.

A dare l’indiscrezione, come riporta anche il sito Gossip e TV, ci ha pensato il settimanale Vero. Questo, infatti, ha assicurato che l’attore è in trattative per affiancare il conduttore Amadeus durante lo spettacolo. Pare, infatti, che sia in lizza per presenziare a una delle serate. Vedremo cosa accadrà. Nel mentre, sul web circolano nomi di tante altre celebrità maschili che potrebbero presentarsi sul palco: Alberto Matano, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Lino Banfi, Elio Germano, Pierfrancesco Favino, Riccardo Scamarcio, Alessandro Gassman, Marco Giallini e Silvio Orlando.

Tornando a parlare di Michele Morrone, scopriremo presto se lui sarà davvero presente sul palco di Sanremo 2022. Il Festival avrà inizio, salvo complicazioni dell’ultimo momento, a febbraio del prossimo anno. Nell’attesa, però, rivediamo ciò che è accaduto qualche tempo fa al possibile futuro valletto…