Sono finiti in piscina i regali da migliaia di euro di Michelle Comi ha ricevuto per il compleanno dopo aver fatto la lsta

L’influencer Michelle Comi è tornata a far parlare di sé dopo la delusione per i regali da migliaia di euro ricevuti dall’odontoiatra Federico Menconi. La modella di OnlyFans ha quindi deciso, molto arrabbiata, di gettare tutto. Ma lui ha replicato ricondandole anche la villa con piscina che le aveva regalato.

Il botta e risposta a distanza di Michelle Comi e Federico Menconi

Da un po’ di tempo sta facendo molto parlare di sé l’influencer Michelle Comi. Modella molto nota su OnlyFans, era finita al centro della notizia quando aveva fatto un appello per trovare un uomo ricco che la portasse in vacanza in modo gratutito. E aveva anche mosso delle richieste su questa vacanza: hotel a 5 stelle, piscina privata, autista privato e shopping sfrenato.

E ora si parla di nuovo di Michelle per una nuova uscita delle sue. Qualche giorno fa aveva suscitato polemica la sua richiesta di regali per il compleanno. Aveva infatti dato una lista di regali da migliaia di euro che desiderava. “Per il mio compleanno ho creato una wishlist dividendo i regali per categorie: imprenditori bassi, imprenditori medi e imprenditori alti”, aveva spiegato in un video sui social. “Per gli imprenditori alti, ovviamente, il regalo sarà dai 5mila in su. Quelli medi dai 3 ai 5mila e quelli bassi dai 1000 ai 3mila. Per tutti gli altri, mi bastano i vostri auguri. Non fatemi regalino da 200 euro, per favore, che non me ne faccio niente”. Ma ad alcuni imprenditori di livello superiore ha chiesto bracciali di Cartier che raggiungono il valore di 30 mila euro.

Il compleanno di Michelle Comi era ieri, 26 luglio, e quindi le sono arrivati i regali. Tra questi c’erano anche i doni dell’odontoiatra Federico Menconi, tutti firmati e di grande valore. Ma lei non è rimasta soddisfatta, anzi molto delusa. Non c’era ad esempio il bracciale Cartier, ma un bracciale Bulgari. E così ha avuto una reazione molto forte: ha gettato tutti i regali che hanno ovviamente un valore di migliaia di euro.

Dopo varie storie e video di Michelle che contenevano accuse a Federico Menconi, lui alla fine ha deciso di replicare. E così in una storia Instagram ha scritto: “Di solito non mi espongo mai per queste cose sui social, però visto che stanno girando alcuni video che mi riguardano su TikTok, volevo dire una cosa pubblicamente anche io alla diretta interessata. Stai insultando i miei regali ma ti sei dimenticata la villa con la piscina privata che ti ho preso in questi giorni per te e per le tue sorelle?”.

Probabilmente quella non verrà rifiutata.