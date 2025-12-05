La conduttrice condivide ricordi d’infanzia della figlia Aurora, ora mamma e donna realizzata Michelle Hunziker e i ricordi d’infanzia di…

Michelle Hunziker e i ricordi d’infanzia di Aurora

Aurora Ramazzotti, oggi, 5 dicembre, compie 29 anni e, come da tradizione, sua madre Michelle Hunziker le dedica parole colme d’affetto sui social. Su Instagram, la conduttrice ha condiviso una serie di foto d’archivio che ritraggono Aurora da bambina insieme a Michelle ed Eros Ramazzotti, in momenti di gioia tra montagne innevate e risate spensierate.

Gli scatti raccontano una storia familiare solida, che resiste al tempo e alle separazioni. È un ricordo tangibile di come la famiglia Hunziker-Ramazzotti abbia sempre mantenuto un legame forte e affettuoso.

Il messaggio di Michelle: amore e orgoglio

“Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è trasformato in una donna meravigliosa e una mamma straordinaria, della quale vado molto fiera. Il mio cuore scoppia di felicità vedendoti così realizzata. Auguri amore mio, ti amo.” Il post, rapidamente invaso dai commenti di amici e fan, sottolinea il legame speciale tra madre e figlia. Non manca il riferimento all’armonia mantenuta con Eros Ramazzotti, con cui Michelle ha saputo costruire una collaborazione affettuosa e rispettosa.

Aurora oggi: mamma e donna realizzata

Aurora, diventata mamma di Cesare da due anni, mostra un equilibrio perfetto tra vita privata e carriera. Recentemente è tornata in tv con programmi come The Traitors e Call My Agent, dimostrando di essere una giovane donna determinata e talentuosa. Il messaggio di Michelle celebra proprio questa trasformazione: la figlia che cresce, diventa madre e resta sempre il musetto adorabile della sua mamma.

Il tocco speciale di Serena Autieri

Tra i tanti commenti sotto il post di Michelle, spicca quello di Serena Autieri, storica amica della conduttrice. L’attrice scrive parole semplici ma piene di affetto: “Auguri Aurora, donna stupenda! Ti vogliamo bene.” Tanti auguri ad Aurora, anche da parte nostra.