1 Michelle Hunziker ed Elisabetta Franchi

Nelle ultime settimane abbiamo scoperto che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. Tramite un comunicato congiunto l’hanno fatto sapere a tutti i loro fan: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

I loro rapporti, nonostante la sofferenza che provoca una separazione, sono rimasti molto buoni. Non si arrestano, però, i gossip. Al centro dell’indiscrezione che vi stiamo per rivelare ci sarebbe Elisabetta Franchi. Il settimanale Chi, infatti, come riporta anche il sito Blogtivvu, ha diffuso un rumor riguardante la Fashion Week in corso a Milano proprio adesso:

Durante la sfilata di Elisabetta Franchi nella prossima Fashion Week, Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d’accordo con la stilista per pubblicizzare le proprie creme. Pare che alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato eliminato.

Che sia davvero così? Ovviamente non lo possiamo sapere e tutte le informazioni vanno prese con le pinze. Almeno fino a quando i diretti interessati non smentiranno o confermeranno la questione. Rimaniamo in attesa. Sembra strano, però, considerato il fatto che Trussardi stesso aveva rivelato che i rapporti con l’ex Michelle Hunziker sono distesi:

La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo. Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo.

Anche la stessa Michelle Hunziker ha parlato della relazione con Tomaso…