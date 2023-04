Michelle Hunziker mostra la cameretta che ha allestito nella sua casa per il piccolo Cesare

NEWS

Debora Parigi | 1 Aprile 2023

Una stanza per Cesare a casa di nonna Michelle Hunziker

Il 30 marzo è nato Cesare Cerza, figlio di Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo. La conduttrice lo ha reso noto alcune ore dopo il parto con un post sui social, mostrando tutta la sua gioia e ricevendo tantissimi commenti di auguri e congratulazioni. Anche Michelle Hunziker, diventata quindi nonna, aveva scritto una dedica davvero molto dolce: “E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare”.

Proprio nonna Michelle è al settimo cielo ed è prontissima ad accogliere il nipote Cesare che per il momento è ancora in Svizzera con i genitori nella clinica in cui è nato. Così la nota conduttrice ieri ha mostrato di aver già allestito nella sua casa una stanza per il piccolo appena nato. Culla, fasciatoio, un mobilino per l’occorrente, insomma la Hunziker ha pensato davvero a tutto. E nella storia postata sul suo profilo Instagram ha scritto: “Anche qui dalle zie Sole e Cece e Nonna tutto pronto per Cesare”.

Michelle Hunziker ha già organizzato tutto e la stessa Aurora lo aveva detto tempo fa. La Ramazzotti, infatti, aveva raccontato di come sua madre aveva comprato tutto l’occorrente per la nascita del piccolo Cesare. Lo aveva fatto per avere già tutto nella sua abitazione.

“Mia madre non si tiene, è come se avesse un figlio lei”, aveva rivelato Aurora. “Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. Io non avevo ancora comprato nulla, poi siamo andate a cercare delle tutine e lei ha preso quello che compravo io: così non mi devo portare tutto dietro come succedeva a lei, dice”. E infatti, come abbiamo visto, l’allestimento c’è già. Ora Michelle attende con grande entusiasmo il nipote.