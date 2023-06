NEWS

13 Giugno 2023

Amici 22

Il video di Wax fa il giro del web

In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stato Wax. Ma andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto. Come sappiamo domenica sera si è tenuto il concerto con tutti i protagonisti di Amici 22, che il prossimo 20 giugno verrà anche trasmesso in tv. A salire sul palco sono stati tutti i più amati protagonisti dell’ultima edizione del talent show, che si sono esibiti per il pubblico che in questi mesi ha seguito fedelmente il programma. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. I presenti infatti hanno notato un dettaglio che coinvolge Matteo, che non è passato inosservato.

Il cantante si è scatenato durante tutte le performance dei suoi compagni, ballando e divertendosi. Quando però è stata la volta dell’esibizione di Aaron, l’ex allievo di Arisa è rimasto letteralmente immobile, e il suo gesto in queste ore sta facendo discutere. Come è noto tra i due non c’è mai stata una grande affinità, tuttavia i più non sembrerebbero aver apprezzato il comportamento di Matteo.

Pochi giorni fa intanto Wax, nel corso di un’intervista, è tornato a parlare del suo rapporto con Angelina Mango, con la quale è nata una bella amicizia. In merito il cantante ha affermato:

“A settembre è iniziata una amicizia molto bella. Mi ha subito colpito perché non avevo mai conosciuto una persona con questa mentalità, con una grande immaginazione. Ad esempio ci sono stati momenti in cui insieme ci inventavamo la presenza di mostri nel giardino della casetta. Oppure lei mi diceva ‘guarda la luna sembra un formaggio’. Erano le nostre vie di fuga dallo stress. Ci ha aiutato molto l’immaginazione e naturalmente la musica. Un feeling nato piano piano, una amicizia rafforzata dalla convivenza. Condividere insieme tante emozioni crea un rapporto indistruttibile”.