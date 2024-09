Beatrice Luzzi commenta per la prima volta il suo ritorno al Grande Fratello come opinionista: le sue parole

In queste ore si è molto parlato del ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, stavolta nelle vesti di opinionista. L’attrice così nel corso di un’intervista ha rotto per la prima volta, commentando quello che potrebbe accadere.

Parla Beatrice Luzzi

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Beatrice Luzzi. Come in molti ormai sapranno infatti l’attrice è stata annunciata come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello, in partenza su Canale 5 lunedì 16 settembre. L’ex volto di Vivere tuttavia non sarà sola, ma affiancherà Cesara Buonamici, che tornerà a ricoprire il suo ruolo. Oggi nel mentre nella prima puntata di Verissimo dovrebbe arrivare l’ufficialità e di certo in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà.

Nel fattempo in queste ore Beatrice Luzzi è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia e proprio in questa occasione è stata raggiunta dai microfoni di Tag24. L’attrice così per la prima volta ha commentato il ritorno al Grande Fratello nelle vesti di opinionista e pur non sbilanciandosi troppo, non potendo ancora confermare la notizia, ha affermato:

“Se confermo il ritorno al Grande Fratello come opinionista? Tutto può essere. Non lo so. Sicuramente è un ruolo che mi vedrei bene addosso. Lo sento sulla mia pelle. Con Cesara? Potrebbe esserci un bel confronto”.

Il pubblico nel mentre attende con ansia il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello e di certo ne vedremo di belle. In queste ore intanto a rivelare un retroscena inedito è stata Deianira Marzano. Secondo l’esperta di gossip infatti prima dell’attrice in lizza per il ruolo di opinionista ci sarebbe stata Perla Vatiero. Tuttavia all’ultimo momento la partecipazione della vincitrice dell’ultima edizione sarebbe saltata e la scelta sarebbe ricaduta sulla Luzzi. I fan nel frattempo attendono la partenza ufficiale della nuova edizione del reality show e anche quest’anno non mancheranno le emozioni.