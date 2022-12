Michelle Hunziker pubblica una foto con Trussardi che frena i fan della coppia

NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Dicembre 2022

Il post di Michelle Hunziker

Si è fatto un gran parlare in questi mesi di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Come sappiamo a inizio anno la coppia ha annunciato la separazione dopo ben 10 anni di vita insieme, tuttavia di recente la conduttrice e l’imprenditore sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. Da tempo infatti si mormora che tra Michelle e Tomaso sia scoppiato un ritorno di fiamma. I due si sono spesso mostrati insieme di recente, alimentando così i gossip e i pettegolezzi. Anche il web si è convinto che tra la Hunziker e Trussardi sia tornato il sereno e in molti attendono con ansia il momento in cui la coppia annuncerà di essere tornata insieme. Poco fa però è accaduto qualcosa che ha spiazzato gli utenti e che ha frenato l’entusiamo dei fan. La presentatrice svizzera ha infatti postato una foto in cui la vediamo a cena con l’imprenditore, ma ad attirare l’attenzione è stata la didascalia, che recita:

“Cenetta top tra ex”.

Con questo scatto dunque Michelle Hunziker spegne l’entusiasmo dei fan, facendo così chiarezza sul suo rapporto con Tomaso Trussardi. Lo stesso imprenditore solo il mese scorso, nel corso di un’intervista, parlando di un ipotetico ritorno di fiamma con la conduttrice aveva affermato:

“Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso. Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social”.

Che dunque tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non ci sia altro che un bene profondo e una stima reciproca? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire cosa accadrà tra i due.