1 Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker di nuovo insieme?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ormai, si sono separati da diverso tempo. Il tutto è partito da un comunicato congiunto in cui annunciavano la situazione ai loro fan: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.

I due sono rimasti sempre in buoni rapporti. A entrambi, inoltre, sono stati associati dei flirt. Lui, infatti, era stato visto in compagnia di una donna bionda che poteva anche ricordare l’ex, in qualche modo. La conduttrice, invece, era stata paparazzata mentre si baciava con un ragazzo, ovvero Giovanni Angiolini, classe 1981. Si tratta di un medico chirurgo eletto anche “medico più bello d’Italia“. In queste ore, però, si è diffusa un’altra notizia.

Tra Michelle e Tomaso Trussardi potrebbe essere in atto un ritorno di fiamma? Non c’è prova di questo se non una segnalazione fatta da Dagospia. Il portale, infatti, ha rilasciato il rumor. Si legge:

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali in Val di Genova vicino a Pinzolo. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling tra i due nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?

Cosa ci sia di vero, ad oggi, non lo possiamo sapere. Fatto sta che non sarebbe poi così impossibile visti gli anni che li hanno tenuti legati. Staremo a vedere come si evolveranno le cose in futuro. Per il momento le informazioni vanno prese con le pinze. Andiamo, però, nel frattempo a rivedere tutte le dichiarazioni che la Hunziker aveva fatto a Verissimo poco dopo la separazione da Tomaso. Continuate a leggere…