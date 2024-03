Paola Perego abbandona la diretta di Citofonare Rai 2: “Sono stata poco bene”

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Marzo 2024

Citofonare Rai 2

Oggi durante la puntata di Citofonare Rai 2 Paola Perego ha improvvisamente abbandonato la diretta. Simona Ventura ha informato il pubblico che la collega si sarebbe sentita poco bene: “Niente di grave”, ha precisato. Poco dopo anche la Perego è intervenuta sui social.

Paola Perego abbandona la diretta

Anche questa domenica è tornato il consueto appuntamento con la diretta di Citofonare Rai 2. Il duo formato da Paola Perego e Simona Ventura ha fatto ritorno in trasmissione per regalare qualche ora di spensieratezza al pubblico a casa. Ma si è verificato un episodio che ha provocato qualche momento di apprensione.

Di ritorno dalla pausa pubblicitaria, Paola Perego non ha fatto ritorno in studio destando preoccupazione nei telespettatori. A prendere subito la parola è stata Simona Ventura che per rasserenare tutti ci ha tenuto a spiegare il motivo dell’assenza della sua adorata collega: “Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. È dovuta andare a casa. La salutiamo e la abbracciamo, naturalmente”. Parole che sono state accompagnate da un applauso dello studio.

Simona NIENTE DI GRAVE UN MALE DI STAGIONE È ANDATA A CASA LA SALUTIAMO E LA ABBRACCIAMO NATURALMENTE #citofonarerai2 #SimonaVentura pic.twitter.com/lyQiSJ5Qhe — Simona Ventura out of context (@simonaooc) March 3, 2024

Le parole della conduttrice

Come detto sui social i fan di Citofonare Rai 2 si sono chiesti dunque cosa fosse successo. Recentemente Paola Perego ha raccontato del cancro che le è stato diagnosticato e che ha portato a un’operazione chirurgica. Oggi sta bene ma chiaramente sta seguendo tutta la prassi necessaria.

Anche per questo motivo gli spettatori si sono preoccupati, rassicurarti poi dalla conduttrice con una storia su Instagram: “Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò proseguire la diretta che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima”, ha scritto Paola Perego.

La storia Instagram di Paola Perego

L’accaduto non le ha permesso di poter svolgere tutti gli impegni di oggi. Paola Perego con questa storia Instagram ha però rasserenato tutti sulle sue condizioni di salute. Nulla di grave, per fortuna. Buona guarigione, Paola!