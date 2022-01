1 Soleil Sorge vs Katia e Manila

Da quando Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 sembrerebbe aver stretto un legame con Manila Nazzaro, che nel mentre è stata accusata dal web di essersi allontanata da Soleil Sorge. Anche l’influencer non ha visto di buon occhio questa amicizia e così nel corso della scorsa diretta del reality le due hanno avuto uno scontro. A quel punto l’ex Miss Italia ha cercato di spiegare il suo punto di vista, affermando:

“Da quando è entrata Delia, Sole è entrata in un mood, giustamente, un po’ giù, e io ero molto dispiaciuta. Io sono andata da lei, l’ho cercata mille volte. C’è un dettaglio che può cambiare tutto agli occhi di Soleil: il fatto che Delia dorme con me. Però scusatemi, io per la mia etica non posso negare a nessuno né l’ascolto né la conoscenza, compresa una persona nuova, una donna, che ha una storia da raccontare. Perdonatemi se ascolto anche Delia. Si è posta in maniera carina, perché avrei dovuto escluderla?”.

Non è mancata la piccata replicata di Soleil Sorge a Manila Nazzaro, che col suo solito fare pungente ha dichiarato:

“Allora il giudizio nei suoi confronti prima che entrasse dovevi evitarlo, anziché fare adesso questo buonismo che mi sembra un po’ eccessivo. Smettetela di fare i paladini della bontà umana quando non lo siete, anche basta”.

A entrare nello scontro è stata anche Katia Ricciarelli, che ha ammesso di essere rimasta delusa da alcuni comportamenti di Soleil Sorge. Secondo la cantante infatti, l’influencer non l’avrebbe salutata poche ore prima. L’ex corteggiatrice ha così ha spiegato che aveva bisogno di un momento per stare da sola, e ha accusato Katia di pensarla come lei su Manila (QUI per il video). Che nelle prossime tra le tre arrivi un confronto di chiarimento? Nel mentre dopo la diretta Soleil è tornata a palare del segreto su Alex e Delia. Rivediamo le sue dichiarazioni.