Separazione Trussardi-Hunziker, la madre di lui rompe il silenzio e parla di Michelle

1 La madre di Tomaso Trussardi parla di Michelle Hunziker

Si torna nuovamente a parlare della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, avvenuta qualche mese fa e lasciando i fan sconvolti. La coppia non ha rilasciato molte informazioni a riguardo e si è chiusa in un silenzio tombale. Ma oggi a parlare è stata la madre di Tomaso che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

Maria Luisa Gavazzeni, questo il nome della signora, ha parlato principalmente della sua famiglia. Si è soffermata molto sul dolore per la morte del marito Nicola e qualche anno dopo di quella del figlio Francesco. Ma ha risposto anche alle domande sul rapporto che ha con i figli e su che tipo di suocera è.

“Credo di essere una suocera amata e anche una nonna benvoluta dai miei 6 nipoti. Ho ottimi rapporti con Federico, il marito di Beatrice e con Adriano, il marito di Gaia: ogni tanto fa la gobba e gli dico ‘stai dritto!’. Andavo d’accordo anche con Michelle”.

E dato che proprio lei ha tirato fuori l’argomento Michelle Hunzicker, le è stato chiesto qualcosa su questa separazione che la showgirl ha avuto con Tomaso Trussardi dopo molti anni di matrimonio e due figli. La signora Gavezzani si è detta molto dispiaciuta e ha un bel ricordo di lei.

“Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: ‘Mamma la sposo, è una brava persona”.

Ha comunque aggiunto che sente ancora l’ex nuora: “Sì, in modo normale. Li ha presentati Feltri, gli ho chiesto cosa pensasse dell’addio, mi ha risposto: ‘Che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti!’”.

Proprio di recente alla Hunziker è stato associato un nuovo amore. Ecco di chi si tratta…