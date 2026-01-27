La showgirl svizzera Michelle Hunziker “ruba” il posto al collega e si prende il quiz C’è chi dice che…

La showgirl svizzera Michelle Hunziker “ruba” il posto al collega e si prende il quiz

C’è chi dice che a 49 anni sia tempo di bilanci, ma per Michelle Hunziker il bilancio parla solo di nuovi inizi. La notizia, che circolava sottovoce nei corridoi di Cologno Monzese, trova finalmente conferma: lo rivela Giuseppe Candela tra le pagine di Chi. La biondissima conduttrice è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con una sfida del tutto inedita.

Non sarà un varietà classico, ma un format che arriva dritto dai successi della BBC Studios. Parliamo di “The 1% Club”, un quiz che mette a dura prova la logica e che, inizialmente, sembrava destinato a Max Giusti. Mediaset ha però virato sulla Hunziker, affidandole quattro puntate speciali che promettono di tenere incollati i telespettatori. Le macchine si metteranno in moto a febbraio, quando inizieranno ufficialmente le registrazioni.

Un weekend di festa per Michelle!

Prima di chiudersi in studio, Michelle si è concessa un weekend dedicato agli affetti più cari per festeggiare il suo 49esimo compleanno. Nessun evento caotico: la scelta è caduta su una festa privata, un mix di cena intima, karaoke e risate sincere.