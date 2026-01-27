Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Lunedì 26 gennaio 2026 ha confermato il dominio della fiction Rai1, con La Preside che sale in cattedra e vince la serata con 4.225.000 spettatori e il 24,7% di share, forte di una protagonista carismatica e di temi scolastici molto riconoscibili dal pubblico familiare. Canale5 risponde con Zelig 30, che diverte 2.748.000 spettatori (20,8%), show comico di grande tradizione che però resta staccato di quasi 4 punti. Italia1 trova il suo spazio con il film action Io vi troverò, che supera 1,2 milioni di spettatori e presidia l’area crime per un pubblico più giovane. Rai3 con Lo Stato delle Cose e La7 con Quarta Repubblica confermano la vocazione d’approfondimento per una platea interessata alla politica e all’attualità, mentre Tv8 con 4 Hotel e Nove con programmi di intrattenimento puntano su nicchie ben definite.

In questo quadro, la serata racconta una TV che alterna impegno e leggerezza, con la fiction di Rai1 che si impone come prodotto identitario, mentre il cabaret di Canale5 resta un appuntamento affezionato ma meno competitivo rispetto al passato. Le reti minori e i canali all news consolidano segmenti fedeli, contribuendo a una frammentazione che rende ogni scelta editoriale più strategica.

Passando all’access primetime, la partita si gioca tutta sui quiz: La Ruota della Fortuna su Canale5 supera Affari Tuoi su Rai1, confermandosi come il gioco più caldo del momento e capitalizzando la scia del preserale. Rai1 regge con Cinque Minuti e il game dei “pacchi”, mentre La7 con Otto e Mezzo si ritaglia il suo ormai classico spazio di dibattito politico per un pubblico informato. Rai3 con Il Cavallo e la Torre e Un Posto al Sole tiene salda una community affezionata, mentre Tv8 e Nove presidiano l’intrattenimento leggero tra cucina, docu-reality e game.

Preserale

L’Eredità su Rai1 continua a macinare numeri implacabili, superando i 5,3 milioni di spettatori e sfiorando il 29,2% di share, e imponendosi come rituale di chiusura della giornata per famiglie e appassionati di quiz. Caduta Libera su Canale5 segue a distanza, confermando una buona tenuta ma senza riuscire a colmare il gap con il competitor, mentre Italia1 con C.S.I. – Scena del Crimine e Rai2 con lo spazio sportivo e Road to Milano-Cortina 2026 coprono l’area del crime e dello sport per target specifici. È una fascia che premia format ultra rodati, dove innovazione e familiarità devono coesistere senza sbilanciare troppo gli equilibri.

Daytime e Pomeriggio

La mattina continua a vedere Rai1 e Canale5 giocarsi il pubblico dell’informazione e dell’infotainment: 1mattina News, Unomattina e Storie Italiane da un lato, TG5 Mattina e Mattino Cinque dall’altro, incrociano attualità, cronaca e storie personali per accompagnare il risveglio di un’audience trasversale. Il mezzogiorno conferma i classici: È Sempre Mezzogiorno su Rai1 tra cucina e chiacchiere, Forum su Canale5 come tribunale popolare che non perde smalto. Nel pomeriggio, la struttura resta quella consolidata: su Rai1 La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta costruiscono un flusso tra intrattenimento, fiction quotidiana e cronaca; su Canale5 Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit, Uomini e Donne, La Forza di una Donna e Amici mantengono altissimo il presidio su soap, sentimenti e talent. Rai3 con Geo, La7 con Tagadà e La Torre di Babele Doc intercettano un pubblico curioso di approfondimenti, ambiente e attualità.

Seconda Serata e Telegiornali

In seconda serata, Rai1 affida lo slot a Passaggio a Nord Ovest, che porta il pubblico in un viaggio tra esplorazioni e curiosità, mentre Canale5 chiude con TG5 Notte, presidio informativo che resta riferimento per chi vuole aggiornarsi prima di andare a dormire. Italia1 con Law & Order – I Due Volti della Giustizia e i programmi sportivi di approfondimento, Rai3 con TG3 Linea Notte e Rete4 con titoli più forti e impegnativi costruiscono una seconda serata che alterna cronaca, giustizia e cinema d’autore. Sul fronte news, i telegiornali principali – TG1, TG5, TG3, TG La7 – confermano la loro centralità, con l’edizione serale del TG1 in testa per share, seguita a breve distanza dal TG5, a testimonianza di una fiducia ancora alta nei notiziari generalisti.

Analisi Conclusiva

Il 26 gennaio 2026 consegna un quadro chiaro: Rai1 vince in prima serata con la forza della fiction (La Preside al 24,7%), mentre Canale5 consolida il suo ruolo in access grazie ai game show, in un equilibrio che si gioca a colpi di decimali tra quiz e varietà. Il daytime resta fortemente competitivo, con la catena di programmi di Rai1 e Canale5 che costruisce abitudini rigide nel pubblico, e con l’approfondimento di Rai3 e La7 a fare da contrappunto per le fasce più informate. La sfida tra Rai e Mediaset continua così su più fronti: fiction contro comedy, quiz contro quiz, talk contro approfondimenti, in un panorama dove la vera partita si gioca sulla capacità di rinnovare format familiari senza perdere la fedeltà degli spettatori.

