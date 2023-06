NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2023

In queste ore è arrivata l’emozionante dedica per Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina, da parte di Mediaset e dei figli

La dedica per Silvio Berlusconi

Questa mattina abbiamo appreso la notizia della morte di Silvio Berlusconi, venuto a mancare all’età di 86 anni. Il leader di Forza Italia si è spento presso il San Raffaele di Milano, a seguito di una lunga malattia. Sul web nel mentre gli utenti stanno ricordando con affetto il politico e a intervenire sono stati anche diversi volti noti dello spettacolo e della tv. Poca fa intanto è stato annunciato che i funerali di Stato di Berlusconi si terranno mercoledì 14 giugno, presso il Duomo di Milano. La camera ardente invece, che sarà aperta il pubblico, verrà allestita presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese nella giornata di domani.

Nel mentre in queste ore è arrivata una commovente dedica per Silvio Berlusconi da parte della sua azienda e da parte dei suoi figli. Sulla torre Mediaset, la struttura con i ripetitori che si innalza sugli studi televisivi di Cologno, si alternano infatti da stamattina due scritte, che non sono passate inosservate:

“Ciao Papà. Grazie Silvio”.

La dedica per Silvio Berlusconi da parte di Mediaset e dei suoi figli sta emozionando il web, e di certo nessuno dimenticherà mai il leader di Forza Italia. Ancora una volta la redazione di Novella2000.it si unisce nel salutare con affetto il Presidente, che resterà per sempre nel cuore di noi tutti.