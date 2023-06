NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

Parla Nikita Pelizon

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Nikita Pelizon. La modella infatti è stata ospite del programma radiofonico Turchesando, e nel corso della chiacchierata ha affrontato diversi argomenti, parlando anche di Daniele Dal Moro e di Luca Onestini. Ma non solo. A un tratto infatti Nikita ha anche rivelato un retroscena sulla sua vittoria al GF Vip 7, ammettendo che le era stato detto che avrebbe trionfato. Queste le dichiarazioni della Pelizon, che ringrazia anche coloro che l’hanno sostenuta e supportata durante quei mesi:

“Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi. All’inizio non pensavo di arrivare fino alla fine. Non è stato facile subire le nomination. È stata tosta, ringrazio i miei anni di percorso interiore altrimenti sarei crollata subito. Mi ha aiutato tanto riuscire a gestirmi emotivamente. […] Sono contenta che il mio esercito abbia un’anima buona. Gli italiani hanno premiato l’educazione e l’equilibrio, non ho mai detto parolacce e ho sempre tentato di dire la mia con educazione e rispetto, senza giudizio. Da casa l’hanno colta questa cosa. Sicuramente il mio modo zen a molti non è piaciuto. Se non sei un ottimo osservatore il mio modo di agire può essere visto come strano e inusuale”.

Nikita Pelizon come se non bastasse è anche tornata a parlare del suo rapporto con Matteo Diamante, e in merito ha affermato:

“Abbiamo avuto la possibilità di stare assieme senza malizia e di scoprire tanti lati di noi che ci piacevano e abbiamo ritrovato il piacere di stare insieme. Io credo che per avere una relazione sia indispensabile avere l’energia da dare a quella relazione. E quando la tua energia hai da metterla su altre cose, è quasi impossibile avere un qualcosa di stabile, duraturo e serio. Poi per giunta ci abbiamo già riprovato mille volte. L’amore ha mille sfaccettature, io al momento mi sento che gli voglio molto bene e che voglio che lui si realizzi e sia felice”.