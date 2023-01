NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Gennaio 2023

Il nuovo tatuaggio di Mauro Icardi

Uno degli uomini più discussi degli ultimi mesi è stato senza dubbio Mauro Icardi. Di recente infatti il noto calciatore è finito al centro dell’attenzione mediatica per via del suo matrimonio con Wanda Nara, che sembrava essere giunto alla conclusione. Lo scorso autunno infatti i due parevano essere in procinto di divorziare, e per settimane non si è parlato altro che della loro crisi. Tuttavia, nonostante al momento non sia ben chiaro cosa stia accadendo, sembrerebbe che tra la coppia, stando ad alcuni sospetti movimenti social, sia tornato il sereno, anche se potrebbe non esserci ancora stato un ritorno di fiamma. Il web nel mentre attende aggiornamenti ufficiali, e non è escluso che nelle prossime settimane i due facciano chiarezza sulla situazione.

Mentre attendiamo di saperne di più, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha lasciato i fan senza parole e che coinvolge proprio il calciatore. Icardi infatti ha mostrato sui social il suo nuovo tatuaggio, che copre tutta la schiena. L’attaccante del Galatasaray ha mostrato nel dettaglio il disegno che ha deciso di incidersi sulla pelle, tuttavia il web si è letteralmente diviso.

Non tutti infatti hanno apprezzato il gesto di Mauro Icardi, e in molti hanno condannato la sua scelta di tatuarsi completamente la schiena. Su Instagram, e non solo, non sono così mancati commenti molto forti, che non sono passati inosservati. Tanti altri però hanno preso le parti del calciatore, facendo notare come sia lui stesso a dover decidere che fare con il suo corpo.

Il tatuaggio di Icardi ha dunque suscitato non poche polemiche, e la discussione nelle ultime ore ha acceso il web. Nel mentre i fan continuano a chiedersi cosa stia accadendo tra il calciatore e sua moglie Wanda Nara e se il matrimonio sia davvero giunto al termine come si mormora.