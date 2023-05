NEWS

Nicolò Figini | 2 Maggio 2023

Amici 22

Cricca di Amici 22 non si sente bene

In queste ore si sta parlando molto delle sorti delle ultime due puntate del Serale di Amici 22. Al momento, infatti, pare che la registrazione della semifinale sia stata annullata e ancora non si conosce la nuova data. Il motivo, anche se non ci sono ancora fonti ufficiali a conferma della notizia, starebbe nel fatto che quattro studenti sono risultati positivi al Covid. Ma non solo, perché pare che anche dieci tecnici siano stati contagiati.

Come detto in precedenza, tuttavia, non sappiamo ancora che cosa ci sia di vero. Fatto sta che alcuni si sono ancora più insospettiti nel momento in cui Cricca ha fatto un video in cui ha annullato un suo evento. Il cantante è stato eliminato dal talent alla fine della settima puntata del Serale. Di conseguenza, se si trattasse davvero di Covid i tempi coinciderebbero.

Anche Cricca non sta tanto bene, la conferma arriva da questo video.#Amici22 pic.twitter.com/KtPBV29Sgu — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

“Ciao a tutti. A malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene. Quindi è meglio che mi riposi. Così mi riprendo in fretta. Vi ringrazio tutti, so che eravate tanti. Comunque recuperiamo sicuramente l’incontro, anche perché ci devo essere. Con calma, appena mi riprendo, riorganizziamo tutto. Scusate e grazie ancora”.

Ovviamente l’ex allievo di Amici 22 non ha menzionato il Covid, quindi si può pensare che si tratti di una normale influenza. Considerati i rumor sul talent, tuttavia, molti stanno pensando che lui sia stato contagiato prima della sua uscita. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Seguiteci per non perdervi tante altre news.