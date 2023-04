NEWS

Andrea Sanna | 19 Aprile 2023

GF Vip 7

Com’è la vita per Micol Incorvaia dopo il GF Vip? Con ironia l’ex vippona racconta un episodio divertente (e non solo)

L’ironia di Micol Incorvaia su Instagram

Dopo tanti giorni rinchiusa all’interno della Casa del GF Vip, Micol Incorvaia ha ripreso in mano la sua quotidianità accanto al suo neo fidanzato Edoardo Tavassi, conosciuto proprio nel reality di Canale 5.

Tornare a riprendere i ritmi precedenti al programma, però, non sembra essere molto facile per Micol Incorvaia. Su Instagram con ironia ieri ha voluto raccontare la sua giornata, spiegando di essersi svegliata alle 09:30 (per lei relativamente presto) perché il corriere ha deciso di bussare alla sua porta e disturbare il suo sonno. Ecco le sue parole a riguardo:

«Non mi sono svegliata adesso. Mi avete riempita di messaggi. Avete mostrato quasi stupore e sconcerto, quasi per il fatto di vedermi così sveglia da presto. Ma sono sconvolta tanto quanto voi. La ragione di questo evento storico a cui abbiamo assistito è da ricercarsi nel fatto che il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30, che carino. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere inesorabilmente il sonno», ha detto Micol Incorvaia con tono alquanto divertito e ironico.

Successivamente l’ex gieffina ha raccontato ancora: «Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo.

Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi. E in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba», ha concluso Micol Incorvaia.

Le parole di Micol Incorvaia sul post GF pic.twitter.com/rmvVUX6q3X — disagiotv (@disagio_tv) April 19, 2023

Ovviamente le parole di Micol Incorvaia hanno suscitato l’ironia da parte degli utenti del web. Fan che non hanno potuto fare a meno di dire la loro a riguardo. Seguiteci per altre news sui protagonisti del GF Vip!