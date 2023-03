NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2023

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi dimenticano di lavare i piatti: lui fa sparire le prove e getta via il foglio dei turni

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione sono stati Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto e perché alcuni utenti stanno duramente criticando i due Vipponi. Come ormai ben sappiamo, da mesi in casa sono stati stabiliti dei turni per le pulizie giornaliere. Quando però qualche ora fa Nikita Pelizon ha notato che qualcuno aveva dimenticato di lavare i piatti sporchi del giorno prima, proprio Micol si è infastidita. La Incoravia, che nel mentre è stata eletta seconda finalista, si è lamentata del fatto che ci siano persone che non rispettano i turni e a quel punto a pulire è stata proprio Nikita. Poco dopo però è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso al web.

Mentre si trovava in cucina con Tavassi, Micol ed Edoardo si sono resi conto che toccava proprio a loro lavare i piatti. I due si sono però dimenticati di coprire il loro turno e a quel punto un gesto del Vippone ha dato il via a una lunga polemica. Edoardo ha infatti stracciato il foglio dei turni, per evitare che qualcuno scoprisse l’accaduto, e l’ha gettato nella pattumiera.

Micol Incorvaia nel mentre ha osservato la scena e a quel punto è scoppiata in una fragorosa risata. Sul web naturalmente il video del momento ha fatto il giro dei social, e in molti hanno duramente attaccato i due Vipponi. Addirittura qualcuno ha anche chiesto la squalifica per Tavassi, colpevole di aver stracciato il foglio con i turni delle pulizie.

Micol ha detto a Nikita,che faceva i piatti di ieri,di non saper chi non avesse fatto i piatti,infastidita che non rispettassero le regole.Guardate chi è la falsa che ha mentito ora a Nikita e sapeva bene a chi spettasse lavarli ieri.#GFvip #nikiters pic.twitter.com/q90lJ9H6gR — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 22, 2023

Edoardo nel mentre in queste ore è al televoto, e lunedì sera, nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip 7, potrebbe diventare il quarto finalista. Ma cosa accadrà e chi accederà direttamente all’ultima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo.