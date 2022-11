1 Arriva un provvedimento per Micol Incorvaia?

Pochi giorni fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 sono stati ben 6 nuovi Vipponi, tra cui Micol Incorvaia. La sorella di Clizia ha infatti deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza e per la prima volta partecipa al reality show di Canale 5. Tuttavia il suo ingresso ha causato già non poche tensioni all’interno della casa. A scontrarsi subito con Micol è stata Antonella Fiordelisi, che non sembrerebbe avere simpatia per la neo Vippona.

La Incorvaia infatti in passato ha avuto una breve relazione con Edoardo Donnamaria, e la schermitrice, che è venuta a conoscenza di questa frequentazione in diretta, non ha ben preso la cosa e ha così fatto una scenata di gelosia. Ma non solo. Anche nelle ore successive Antonella ha speso dure parole per la nuova inquilina, con la quale non sembrerebbe esserci alcun punto d’incontro.

Adesso però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Come riportano alcuni utenti su Twitter infatti pare che Micol Incorvaia abbia violato il regolamento del Grande Fratello Vip 7 a una manciata di giorni dal suo ingresso in casa. Mentre chiacchierava con Giaele De Donà infatti la sorella di Clizia avrebbe svelato alla modella come è vista da fuori e che idea si è fatta il pubblico sul suo conto. Tuttavia come chi segue il programma sa bene Micol non avrebbe potuto svelare queste informazioni. Il regolamento infatti vieta ai nuovi Vipponi di raccontare ai concorrenti qualsiasi notizia dal mondo esterno.

A quel punto in molti si sono convinti che stasera nel corso della puntata potrebbe esserci un provvedimento per la Incorvaia. Al momento tuttavia non è ancora chiaro quello che potrebbe accadere, ma non è da escludere che, considerando che non si tratta di una violazione grave, la neo Vippona potrebbe cavarsela con un semplice richiamo. Mentre attendiamo di saperne di più però, andiamo a vedere quello che potrebbe accadere ad Antonella, che stasera riceverà una “sorpresa non piacevole”.