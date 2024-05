Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Maggio 2024

Giusy Ferreri avrebbe dovuto aprire il concerto del 1° maggio al Circo Massimo. A causa del temporale che si è abbattuto su Roma, però, qualcosa è andato storto e ci sono stati numerosi problemi tecnici. L’artista si è sfogata sul palco e le è scappata qualche parolaccia!

Giusy Ferreri

Ieri per il concertone del 1° maggio Giusy Ferreri avrebbe dovuto aprire la lunga maratona di Rai 3 a partire dalle 15:15. La performance della cantante però ha dovuto fare i conti con un brutto acquazzone che si è abbattuto sul Circo Massimo di Roma.

Accompagnata dalla sua nuova band, i Bloom, ha provato comunque a esibirsi ma non sono mancati i problemi. In questo video per esempio, Giusy Ferreri aveva l’audio aperto e, dispiaciuta per l’accaduto le è scappata qualche parolaccia. Ci teneva particolarmente a debuttare nel modo migliore con il nuovo progetto lavorativo, ma qualcosa (causa maltempo) è andata storta. Così l’artista si è sfogata sul palco, come mostrato da questo video:

“Come? Va strumentale? Che peccato… ca***o, un sacco di lavoro per niente”.

Poco dopo l’esibizione in ogni caso Giusy Ferreri ha fatto presente di aver fatto tante prove per poter portare la canzone È la verità nella stessa versione del disco. Il temporale però ha creato degli impicci.

La stessa artista, come si legge su Il Messaggero, ha spiegato che le pedaliere non partivano e per questo hanno dovuto rinunciare alla parte orchestrale della canzone riprodotta dalle sequenze. Ma il divertimento non è mancato e spera in altre occasioni. Giusy Ferreri ha anche detto di non aver chiesto agli organizzatori di potersi esibire di nuovo:

«Li ringraziamo di averci dato ugualmente l’opportunità di suonare, anche se non abbiamo potuto esibirci come volevamo».

In ogni caso Giusy Ferreri ci ha scherzato su e ha dichiarato di aver interpretato il brano in una versione “più grezza e rock ‘n’ roll”. L’artista ha comunque affermato in sala stampa di essere molto orgogliosa, anche perché il pezzo andrà ad anticipare l’album.