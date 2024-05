Contratto milionario e opzione Sanremo! Il presunto cachet di Stefano De Martino è da capogiro

NEWS

Debora Parigi | 30 Maggio 2024

Stefano De Martino

Vi avevamo già annunciato la firma di un contratto pluriennale da parte di Stefano De Martino con la Rai per le prime due reti televisive dell’azienda. Tra le indiscrezioni c’erano anche la futura conduzione del Festival di Sanremo. Oggi arrivano invece notizie sul presunto cachet del conduttore con questo nuovo contratto.

Il presunto cachet di Stefano De Martino per il suo contratto con la Rai

Messa da parte la carriera da ballerino (è stato in passato tra i concorrenti di Amici), Stefano De Martino si è dato ormai da molti anni alla TV. E ha fatto un percorso lavorativo importante come conduttore. Infatti da un po’ di tempo ha un programma tutto suo molto apprezzato dal pubblico.

Alcuni giorni fa abbiamo saputo che De Martino avrebbe firmato un contratto pluriennale con la Rai andando a lavorare non solo per la seconda rete, ma anche per la prima rete dell’azienda televisiva. La Rai con un comunicato ha confermato l’arrivo di Stefano De Martino nelle fasce orarie più importanti di Rai 1 e Rai 2. La grande novità è la conduzione di Affari Tuoi al posto di Amadeus (passato a Discovery).

Ma un’altra indiscrezione ha riferito anche di un’opzione per il futuro del Festival di Sanremo. Poiché il contratto con De Martino sarebbe di quattro anni, la Rai avrebbe inserito una clausola che riguarderebbe il Festival di Sanremo. Sembra, infatti, che il conduttore potrebbe apparire già nel 2025 accanto a Carlo Conti per una delle cinque serate. Tuttavia ci sarebbe anche “l’opzione Sanremo post Conti“, il che vuol dire che Stefano potrebbe prendere le redini della kermesse musicale nel 2027.

Dopo tutte queste indiscrezioni adesso c’è anche il rumor sul cachet di Stefano De Martino per questi quattro anni di contratto. Come riporta il settimanale Oggi, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez andrebbe a guadagnare 8 milioni di euro per quattro anni di esclusiva Rai. Si tratta di una cifra senza precedenti che comunque attende conferma ufficiale.