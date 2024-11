Baby Gang è uno dei tanti artisti che si stanno facendo strada nel mondo della musica moderna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul rapper nel caso in cui non lo doveste conoscere: età, altezza, vero nome, vita privata e profilo Instagram.

Chi è Baby Gang

Nome e Cognome: Zaccaria Mouhib

Nome d’arte: Baby Gang

Data di nascita: 26 giugno 2001

Luogo di nascita: Lecco

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: rapper

Fidanzata: Baby Gang sembra single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @babygang_1

Baby Gang età, vero nome e biografia

Cominciamo subito con la biografia di Baby Gang rispondendo alla domanda come si chiama in realtà. Il vero nome del rapper è Zaccaria Mouhib ed è nato a Lecco il 26 giugno 2001. Sapendo la sua data di nascita possiamo dire che ha 23 anni d’età e d è del segno zodiacale del Cancro. Nessuna informazione su altezza e peso.

La sua famiglia ha origini marocchine e quando è piccolo la madre lo porta a Mekènes e a Casablanca. Tornato in Italia, come raccontato da lui stesso in più interviste, vive i un bilocane con sei fratelli e un padre e una mamma assenti.

Per quanto riguarda gli studi sappiamo che ha frequentato le scuole medie a Ponte in Valtellina prima di lasciare la scuola. Oggi vive a Milano ed è un astro nascente della scena rap italiana.

Vita privata

Baby Gang, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, sembra tenere molto alla sua privacy quando si parla della vita privata.

Pare che in passato abbia avuto una relazione con la tiktoker Gaia Bianchi, ma oggi non sappiamo se ha una fidanzata.

I suoi social vengono utilizzati per pubblicizzare la sua musica e non per parlare del fatto che sia fidanzato o meno. Di conseguenza, non essendoci altri rumor in circolazione, dobbiamo pensare che sia single.

Dove seguire Baby Gang: Instagram e social

E arriviamo adesso al momento che tutti aspettano, ovvero lo scoprire come e dove poter seguire Baby Gang sui social. Se volete ascoltare la sua musica potrete accedere a Spotify. Quanti iscritti ha su YouTube? Nel settembre 2024 ne ha oltre 2 milioni.

Se invece volete seguirlo per quanto riguarda le notizie sugli spettacoli e i tour, in città come Milano, Napoli o Bologna, vi basterà andare su Instagram, Facebook o Twitter. Non possiamo dimenticare anche di menzionare l’account su TikTok.

Carriera

Dov’è Baby Gang adesso e cosa ha fatto? La carriera del rapper comincia nel 2018 quando pubblica su YouTube il primo singolo Street. Tra gli altri singoli di successo possiamo menzionare Educazione, Cella 1, Coco e Bimbi Soldato.

Solo nel 2021 rilascia il primo EP e l’album Delinquente, che si piazza al settimo posto in Italia. Nello stesso anno viene ospitato nel podcast Muschio Selvaggio e in seguito pubblica il secondo disco Innocente.

Nel frattempo collabora con artisti della scena rap, come per esempio Guè, Emis Killa, Ghali, Lazza e Baby K. Qualcuno si chiede che cosa è successo a Baby Gang e Simba La Rue perché forse non sanno che sono amici da tempo e hanno lavorato insieme nella traccia Calcolatrici.

Dopo il singolo Adrenalina con Blanco e Marracash pubblica il terzo album in studio L’angelo del male. Nel 2024 rilascia a sorpresa la canzone Tu me quieres con Omega, il cui testo e la conseguente traduzione, con significato, possono essere letti online. Successivamente si esibisce al Suzuki Music Party con Emma Marrone sulle note di Hangover.

Album e canzoni

Il rapper Baby Gang ha all’attivo due EP e tre album a partire dal 2021: Delinquente, Innocente e L’angelo del male. Al momento non sappiamo se o quando esce l’album nuovo nel 2024

Quante sono le canzoni di Baby Gang? Tante le canzoni di successo che ha rilasciato nel tempo e tra queste possiamo citare: Tu me quieres (in collaborazione con Omega), Mentalité, Casablanca, Plasticki, Liberi, Baby Gang (ft. 167 Gang), Come va e Lei.

Qualcuno potrebbe anche chiedersi qual è stata l’ultima canzone di Baby Gang. Si intitola Hangover ed è un feat con Emma Marrone e l’hanno presentata insieme al Suzuki Music Party.

Baby Gang a Suzuki Music Party

Baby Gang viene annunciato nel cast del Suzuki Music Party da Amadeus sul suo profilo Instagram.

Alla conduzione troviamo proprio Amadeus insieme alla comica Ilenia Pastorelli, la quale lo accompagnerà in questa nuova avventura sul NOVE.

Lo show, anche se registrato il 17 settembre 2024, andrà in onda sul canale di Discovery domenica 22 settembre. Baby Gang duetta con Emma sulle note del singolo Hangover.

I cantanti di Suzuki Music Party

Il 22 settembre 2024 va in onda il Suzuki Music Party e quindi è giunto il momento di scoprire tutti i cantanti che fanno parte del cast:

Tananai, Anna, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Emma con Baby Gang, Lazza, Fiorella Mannoia, Emis Killa con Massimo Pericolo e Merk & Kremont, Paola e Chiara con Big Mama, Simba la Rue, Clara, TrediciPietro con Francesca Michielin, Mecna e Fudasca, La Rappresentante di Lista e, infine, Benji e Fede.