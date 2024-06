NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2024

Amici 23

Ospite a Dimmi di Te, il format online della sua ex prof Lorella Cuccarini, Mida ha fatto una rivelazione sul suo nome d’arte.

Le parole di Mida

Sono settimane importanti queste per Mida. Dopo la fine della sua esperienza all’interno della scuola di Amici 23, il giovane artista ha dato il via alla sua carriera e non sono mancate le sorprese per i fan. Dopo la pubblicazione dell’EP Il sole dentro e dopo il tour instore, il cantante ha infatti annunciato le prime date dei suoi concerti, attesissimi da tutto il pubblico. In queste ore intanto l’ex allievo del talent show è stato ospite a Dimmi di Te, il format di Lorella Cuccarini, e nel corso dell’intervista non sono mancate le emozioni.

Durante la chiacchierata infatti Mida ha svelato un retroscena inedito sul suo nome d’arte, spiegando perché la scelta sia ricaduta sul celebre personaggio della mitologia greca. Ma non solo. Il cantante infatti ha anche ammesso che in passato aveva optato per altri due nomi e in merito ha affermato:

“Se ho scelto il nome Mida perché tutto quello che tocco si trasforma oro? Inizialmente il motivo era quello, poi mi sono accorto che era un po’ ego riferito. Avevo 15 anni. Ho cambio tre nomi. Il primo era Ermes, il messaggero degli dei. Ero pazzo della mitologia greca. Poi mi sono chiamato Seth, che era il dio del male se non sbaglio. Poi decisi che questi nomi non andavano bene, erano troppo criptici e sfogliando tutta la mitologia greca vidi Mida e lessi tutta la sua storia e scelsi quello”.

Nel mentre Mida si sta godendo a pieno questo meritato successo e senza dubbio anche nei mesi a venire sentiremo ancora molto parlare di lui. Ma come ci stupirà l’ex allievo di Amici 23? In attesa di scoprirlo gli facciamo un enorme in bocca al lupo.