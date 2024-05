Gli Zerbi- Cele arrivano in finale al completo: non era mai successo nella storia di Amici

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Nella storia di Amici non era mai successo: gli Zerbi-Cele arrivano in finale al completo e infrangono un record straordinario!

Nel corso della semifinale di Amici 23, in onda stasera su Canale 5, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno infranto un record importantissimo e nella storia del programma non era mai accaduto.

Il record di Zerbi e la Celentano ad Amici 23

Una serata davvero da incorniciare per il team di Amici 23 guidato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Questa sera su Canale 5 è andata in onda la semifinale del talent show e per la squadra è stato un vero e proprio successo.

Abbiamo assistito alle solite tre manche di Amici 23 nelle quali sono stati annunciati tutti i finalisti di questa edizione. Tra sfide di canto e di ballo di altissimo livello, è accaduto per l’appunto qualcosa di davvero inaspettato. Di cosa parliamo nel dettaglio.

Arrivati in finale contro solo la fazione dei CuccaLo (dato che la Pettinelli e Todaro sono rimasti senza concorrenti), sono riusciti nell’intento di portare in finale tutti i loro allievi di Amici 23. Nell’ordine prima Marisol, poi Dustin e Petit. Infine a completare il quartetto nel ballottaggio a tre è stato Holden. Mentre invece Mida e Sarah hanno dovuto sfidarsi per un ultimo posto.

Questo ha permesso quindi a Zerbi e alla Celentano di avere nella finale di Amici 23 tutta la squadra, esattamente come avevano iniziato il Serale. E si tratta di un vero e proprio record! Nella storia del talent show non era mai successo prima che una squadra riuscisse ad arrivare integra!

Si tratta di una grande soddisfazione per i due insegnanti, che hanno gioito e si sono detti molto soddisfatti di tale risultato! Che dire? Complimenti!