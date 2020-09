1 Festival di Venezia 2020: Mila Suarez ed Elisa De Panicis si lasciano andare a un bacio saffico. La foto fa il giro del web

Al Festival del Cinema di Venezia 2020 le sorprese non finiscono mai. E se Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati derubati dei propri vestiti e Georgina Rodriguez si è presentata con l’etichetta attaccata alla giacca, c’è anche chi come Mila Suarez ed Elisa De Panicis ha provocato scandalo con un bacio saffico (nato per provocazione?).

Mila Suarez e Elisa De Panicis, entrambe ex gieffine, sono probabilmente arrivate insieme all’evento. Le due si sono mostrate sui social molto unite e complici. Hanno condiviso vari video e scatti sui social fino al momento in cui hanno sfilato davanti ai fotografi.

Ed è proprio quando sono giunte sul Red Carpet, che Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono lasciate andare ad un bacio saffico. La foto, immortalata dai presenti, ha fatto immediatamente il giro del web e numerose sono state le reazioni. C’è chi ha supportato il gesto delle due e chi, invece, ha trovato il tutto decisamente fuori luogo.

Ma ecco la famosa immagine che vede protagoniste Mila Suarez e la sua amica Elisa De Panicis…

POTREI COLLASSARE DA UN MOMENTO ALL’ALTRO DICO SOLO GRAZIE ELISA DE PANICIS ⚰️ #Venezia77 pic.twitter.com/ysxM95UFHM — icarus (@impasticcata) September 9, 2020

Elisa De Panicis e Mila Suarez non ci hanno visto nulla di male in questo bacio saffico plateale e l’hanno paragonato (addirittura) a quello tra Britney Spears e Madonna…

Instagram Stories – Elisa De Panicis

Nonostante ciò, però sono state numerose, invece, le dure reazioni tra gli utenti del web, ma soprattutto da diversi esponenti della comunità LGBT+…