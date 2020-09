1 Venezia 77: Mila Suarez indossa un abito un po’ troppo trasparente

Sembra passato un secolo da quando Mila Suarez faceva parlare di sé a causa della rottura con l’attore Alex Belli e le varie liti in TV che ne sono susseguite. Non ultime quelle che hanno visto la Suarez, concorrente del GF Vip, ricevere la visita del suo ex per un confronto nella casa, conclusosi non proprio come si sperava.

E dopo qualche silenzio, nelle ultime ore Mila ha attirato nuovamente l’attenzione intorno a sé direttamente dal Festival del Cinema di Venezia per ben due motivi ben distinti.

Mila Suarez infatti si è scambiata un bacio saffico con Elisa De Panicis. Ma pensavate sia finita qui? Vi sbagliavate! La modella si è presentata alla manifestazione cinematografica con un abito forse un po’ troppo trasparente. Questo ha provocato, come vedremo, la furiosa reazione del web che, contro la modella, si è decisamente scatenato dandole contro.

La sensuale ex gieffina ha voluto osare e per questo ha scelto di indossare un abito trasparente che non lascia spazio all’immaginazione. Come vedete dalle foto sottostanti condivise da una ragazza su Twitter, Mila Suarez ha mostra in modo alquanto evidente ciò che c’è sotto il vestito…

SE CONTINUO A COMMENTARE QUESTA GENTE MI ARRESTANO STASERA VE LO STO DICENDO #Venezia77 pic.twitter.com/5VjGkRBYbg — angelica (@______Angelica_) September 9, 2020

Ennesima provocazione da parte di Mila Suarez? Chissà! Intanto il popolo della rete si è totalmente diviso. C’è chi ha apprezzato l’abito, ma tantissime sono state le critiche sul web nei suoi confronti. Andiamo a leggerne alcune…