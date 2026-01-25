Le stelle Hudson Williams e Connor Storrie,della serie dedicata all’hockey su ghiaccio illuminano la tappa bellunese del viaggio della fiamma olimpica verso la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio

Il cammino della fiaccola olimpica ha vissuto uno dei suoi momenti più glamour e attesi. Hudson Williams e Connor Storrie, i celebri protagonisti della serie televisiva Heated Rivalry, hanno sfilato tra le vie di Feltre come tedofori ufficiali di Milano Cortina 2026. I due attori hanno portato la Fiamma Olimpica nel suo viaggio verso la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio, accolti dal calore di centinaia di fan e appassionati di sport.

Un ponte tra cinema e sport

Vedere gli interpreti di Shane Hollander e Ilya Rozanov scambiarsi il “bacio” tra le torce ha reso tangibile il legame tra il grande schermo e i valori dello spirito olimpico. La serie, nata dal genio del pluripremiato sceneggiatore e regista canadese Jacob Tierney, racconta infatti la vita di due fuoriclasse dell’hockey su ghiaccio, rivali storici che lottano per gestire un legame profondo e segreto mentre inseguono la gloria sportiva. L’emozione vissuta per le strade di Feltre è solo l’inizio. In Italia, Heated Rivalry sarà trasmessa a partire dal 16 febbraio 2026 su HBO Max.