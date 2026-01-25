Il rapper si unisce a un cast stellare con Mariah Carey e Andrea Bocelli. Tra sport e musica, San Siro…

Il rapper si unisce a un cast stellare con Mariah Carey e Andrea Bocelli. Tra sport e musica, San Siro si prepara a un evento globale senza precedenti

Il palco di San Siro si accende con i nomi più grandi dello spettacolo mondiale. Infatti, Ghali è stato ufficialmente confermato tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura di Milano-Cortina 2026. Il rapper non sarà solo, ma si aggiunge a un elenco di artisti davvero eccezionale. Insieme a lui, il pubblico potrà ammirare icone globali come Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Questa combinazione di generi diversi promette di rendere la serata del 6 febbraio un momento unico nella storia dei Giochi.

Grandi nomi del cinema e della musica italiana

Oltre alle star della musica, la cerimonia vedrà la partecipazione di eccellenze del nostro cinema e della cultura. Infatti, sono già stati annunciati attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e la giovane Matilda De Angelis. La parte musicale sarà arricchita anche da Laura Pausini e dal talento del violinista Giovanni Andrea Zanon. Pertanto, l’evento si preannuncia come un grande racconto corale. Ghali porterà in questo contesto il suo stile inconfondibile, offrendo una performance pensata per parlare di inclusione a tutto il pianeta.

Il ritorno segreto in studio di registrazione

Mentre il mondo dello sport attende San Siro, Ghali non smette di lavorare a nuovi progetti discografici. Recentemente, attraverso il suo profilo Instagram “Pizzakebabber”, il rapper ha mostrato alcune immagini scattate direttamente in studio. Di conseguenza, i fan hanno iniziato a sperare nel seguito di “Pizza Kebab Vol.1”. Sebbene l’impegno per le Olimpiadi sia prioritario, è chiaro che l’artista stia preparando anche nuova musica. Tuttavia, al momento vige il massimo riserbo sulle date di uscita dei prossimi brani.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X