Mancano pochi giorni alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, l’evento che darà il via ai Giochi Olimpici invernali. Andiamo a scoprire tutto quello che accadrà e cosa c’è da sapere sulla serata.

Quando c’è la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026

Mancano ormai una manciata di giorni alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, l’evento che darà ufficialmente il via ai Giochi Olimpici invernali. Ma cosa c’è da sapere su questa serata che si preannuncia essere ricca di emozioni?

Lo show, come in molti sapranno, si svolgerà presso lo Stadio San Siro, avrà una durata di circa due ore e mezza e sarà segnato da una serie di momenti iconici. Primo tra tutti la sfilata delle Nazioni, con le relative bandiere. Subito dopo ci sarà l’accensione del braciere olimpico, collocati all’Arco della Pace a Milano e in Piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo. Successivamente ci sarà l’annuncio di apertura della rassegna a cinque cerchi, che verrà dato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente del CIO Kirsty Coventry.

Ma quando ci sarà dunque la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026? L’appuntamento è fissato a venerdì 6 febbraio. Il tema scelto per l’evento sarà l’Armonia.

Direttore creativo della Cerimonia sarà Marco Balich, che già in passato ha curato i Giochi invernali. Previste a San Siro anche diverse star del panorama musicale internazionale. A salire sul palco saranno infatti nomi del calibro di Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

Dove vedere la Cerimonia di Apertura, orari e streaming

Ma dove si potrà vedere la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026? Per la prima volta l’evento si svolgerà in due luoghi diversi, in contemporanea: lo Stadio San Siro e a Cortina d’Ampezzo.

La serata, che inizierà alle ore 20:00, verrà trasmessa in diretta su Rai 1. Tuttavia ci sarà modo di seguire la Cerimonia anche in streaming. Come? Collegandosi sulle seguenti piattaforme: Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, e DAZN.

