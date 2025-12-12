Fontana, Pellegrino, Brignone e Mosaner guideranno l’Italia nella sfilata inaugurale del 6 febbraio L’Italia ha ufficializzato i quattro atleti che…

Fontana, Pellegrino, Brignone e Mosaner guideranno l’Italia nella sfilata inaugurale del 6 febbraio

L’Italia ha ufficializzato i quattro atleti che rappresenteranno il Paese come portabandiera durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, in programma il 6 febbraio.

Arianna Fontana: il simbolo del ghiaccio italiano

A Milano, una delle due bandiere sarà affidata ad Arianna Fontana, icona dello short track e atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi invernali con undici podi complessivi.

Fontana si presenta alla cerimonia come figura di riferimento assoluto: soltanto due medaglie la separano dal record olimpico generale di Enrico Mangiarotti.

Federico Pellegrino: eccellenza nello sci di fondo

Accanto a Fontana sfilerà Federico Pellegrino, protagonista dello sci di fondo internazionale.

Per lui due argenti olimpici nelle sprint del 2018 e del 2022: una carriera costruita su costanza, tecnica e risultati che lo collocano tra i fondisti più completi della sua generazione.

Cortina d’Ampezzo: Brignone e Mosaner guidano la squadra

A Cortina, la bandiera tricolore sarà portata da Federica Brignone e Amos Mosaner.

Federica Brignone

Brignone, fuoriclasse dello sci alpino, vanta un argento olimpico nel 2022 e due bronzi conquistati nel 2018 e nel 2022. La sua presenza sottolinea la continuità del talento italiano nelle discipline tecniche.

Amos Mosaner

Mosaner rappresenta invece la grande sorpresa e la crescita del curling italiano. Nel 2022, in coppia con Stefania Constantini, ha regalato all’Italia la prima, storica medaglia d’oro nel doppio misto. La sua nomina porta alla cerimonia un segnale di rinnovamento e riconoscimento per discipline in forte espansione.

Un quartetto che racconta l’Italia olimpica

La scelta dei quattro portabandiera offre un’immagine completa dello sport invernale azzurro: tradizione, risultati consolidati e nuove eccellenze. Milano-Cortina si aprirà quindi con un gruppo che rappresenta, insieme, esperienza, risultati e la capacità dell’Italia di lasciare il segno in più discipline.