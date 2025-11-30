Una giovane di 24 anni ha denunciato una violenza sessuale avvenuta nella notte tra sabato e domenica La denuncia nella…

Una giovane di 24 anni ha denunciato una violenza sessuale avvenuta nella notte tra sabato e domenica

La denuncia nella notte milanese

È stata una notte che avrebbe dovuto assomigliare a tante altre nel cuore di Milano, e che invece si è trasformata in un incubo per una ragazza di 24 anni. È lei stessa, poche ore dopo, a presentarsi dai carabinieri per denunciare una violenza subita. Nel verbale compare il nome di un giovane di 22 anni, italiano, senza precedenti, ora denunciato a piede libero per violenza sessuale.

Il sospetto bloccato dalla sicurezza del locale

Secondo quanto ricostruito finora, il ventiduenne è stato fermato dagli addetti alla sicurezza di un locale della zona, che avrebbero notato qualcosa di anomalo nei comportamenti del ragazzo. L’intervento rapido del personale ha permesso l’identificazione immediata da parte delle forze dell’ordine, arrivate poco dopo sul posto.

La zona dell’aggressione: tra via Molino delle Armi e via Crocefisso

Il racconto della vittima indica un percorso preciso: tutto sarebbe iniziato nei pressi di un locale in via Molino delle Armi, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, dove la movida del sabato notte era ancora viva attorno alle tre del mattino. Non è ancora chiaro se i due si conoscessero o se l’incontro sia avvenuto solo in quel contesto.

La rientranza del civico 21 e quelle tracce di sangue

La violenza, secondo le prime informazioni, si sarebbe consumata a breve distanza, in via Crocefisso. La ragazza parla di una rientranza della strada davanti al portone del civico 21. Proprio lì, gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche hanno eseguito rilievi accurati: sul cofano di un’auto parcheggiata sarebbero state trovate alcune tracce di sangue, ora al vaglio degli esperti.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo i minuti cruciali dell’accaduto, ascoltando testimoni e analizzando ogni dettaglio utile a confermare la versione della giovane. Restano da chiarire la dinamica precisa e l’eventuale relazione precedente tra i due protagonisti della vicenda.