Debora Parigi | 6 Febbraio 2023

GF Vip 7

Uacita per la scomparsa del suo amico e manager, Milena Miconi rientrerà presto nella Casa del GF Vip. Ecco quando.

Il ritorno di Milena Miconi nella Casa del GF Vip 7

Nella giornata di ieri, domenica 5 febbraio, Milena Miconi ha lasciato la Casa del GF Vip 7. Dopo essere stata chiamata in confessionale, è uscita in lacrime e poco dopo è uscita dalla porta rossa. Per chi si chiedesse cosa sia successo, all’inizio era stata detto che si trattava di motivi personali.

Abbiamo saputo che Milena ha lasciato la Casa dopo aver saputo della morte del suo amico e manager Alessandro Lo Cascio. Una perdita improvvisa e che è stata davvero dolorosa per la vippona, ovviamente. E infatti ha detto che non se la sentiva di rimanere nel reality.

L’uscita è stata solo momentanea e Milena Miconi tornerà presto nella Casa del GF Vip 7. Proprio oggi, all’inizio della puntata del reality, Alfonso Signorini ha detto agli altri concorrenti che presto la loro coinquilina tornerà da loro. Ha infatti detto che è già in hotel a fare la quarantena.

Quando rientrerà in Casa quindi Milena? Considerando che sta già facendo la quarantena, il rientro dovrebbe essere alla fine di questa settimana, probabilmente sabato. Quello che è sicuro è che lunedì prossimo sarà di nuovo in puntata. Ma vi ricordiamo che da questa settimana tornerà il doppio appuntamento del giovedì.