In primavera potrebbe arrivare un nuovo programma TV condotto da Milly Carlucci. Le ipotesi sembrano essere tante e sono spuntate fuori le prime indiscrezioni. Stando ai primi rumor non è escluso un ritorno di Ballando con le Stelle in chiave rivisitata.

Tutte le ipotesi sul programma di Milly Carlucci

Terminata la straordinaria edizione da record di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci è pronta a fare il suo ritorno in TV con un nuovo programma televisivo. TV Blog ha dato qualche indiscrezione, che vi riporteremo qui a seguire.

La prima ipotesi pare sia la possibilità di uno spin off di Ballando, con una versione nip. Insomma un po’ come già successo con Tali e Quali di Carlo Conti. Ma si pensa anche a una versione serale di Ballando on the Road.

Sempre sul fronte Ballando con le Stelle, a Milly Carlucci potrebbe essere affidato un programma con i campioni del programma per celebrare i 20 anni del dance show, con alcuni dei vincitori. Sarebbe un bel modo per festeggiare, no?

Altra idea sarebbe quella di un nuovo format per il pubblico, che non riguarderebbe né ballo né arte varia. Quindi una trasmissione che si concentrerebbe su tutt’altro. Ma anche questa è in fase di verifica.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, la sorella Francesca sarebbe di nuovo incinta

TV Blog ha anche pensato che fin da ora potrebbe pensare già da ora alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle (cosa certamente da non escludere). E ancora il sito aggiunge:

“L’ipotesi può sembrare bizzarra, ma ci risulta che nei giorni scorsi una corrente interna alla Rai pensava di proporre per il periodo in questione 5/6 puntate il venerdì da fine aprile a fine maggio, un programma reunion della Premiata ditta oppure un ulteriore versione di The Voice. Quest’ultimo che sta per tornare con Senior”.

Non sappiamo quale di queste congetture vedrà la luce e quali sono le idee di Milly Carlucci. Tra le altre, non ultima, l’idea di riportare in onda Il Cantante Mascherato (al venerdì sera magari) con una versione rinnovata di quattro o cinque puntate ad “episodi”.

Questo quindi potrebbe riservare nuovi ingressi per ogni appuntamento e gli svelamenti dei costumi avverrebbero a fine di ogni puntata.