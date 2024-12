È vero che Milly Carlucci sta lavorando a un programma che ricorda Amici? Le indiscrezioni corrono e se n’è parlato. La conduttrice però ha svelato la verità in un’intervista a La Stampa, spiegando quali sono le sue intenzioni e progetti lavorativi.

Milly Carlucci fa chiarezza sul presunto talent

A La Stampa Milly Carlucci ha concesso un’intervista a Francesca D’Angelo, in cui ha affrontato la questione legata a Guillermo Mariotto e non solo. La conduttrice ha anche fatto un commento sulla frase che il giudice ha pronunciato nel dietro le quinte, prendendo le parti del giudice e sostenendo che in ogni caso i filmati saranno visionati. Ma non è finita.

Sempre durante la lunga chiacchierata, la giornalista ha voluto sapere da Milly Carlucci se è vera l’indiscrezione che sta lavorando a un nuovo progetto. Un lavoro che ricorderebbe in qualche modo il talent Amici. La presentatrice però ha smentito il pettegolezzo e ha spiegato che in realtà le cose starebbero diversamente.

Come possiamo leggere dalle sue parole, Milly Carlucci ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di proporre un programma che appartiene già alla sua collega o altri colleghi, in questo caso Maria De Filippi. In realtà lei vorrebbe piuttosto continuare con Il Cantante Mascherato, anche per il grande successo che sta riscuotendo oltre i confini nazionali:

“Non è vero che sto lavorando ad un talent stile Amici. Non andrei mai a ripercorrere strade che appartengono ad altri colleghi. Mi piacerebbe rifare Il Cantante Mascherato, perché è un format insolito, curioso, che all’estero sta avendo molto successo”, ha detto Milly Carlucci a La Stampa.

Quindi si tratta semplicemente di fake news. Forse magari ci sono altri progetti in cantiere, ma al momento la conduttrice è concentratissima sulla finale di Ballando con le Stelle e, in seguito, le piacerebbe riproporre ancora Il Cantante Mascherato, altro show di Rai 1 molto apprezzato dal pubblico.