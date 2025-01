Stando alle indiscrezioni emerse in queste ultime ore, Francesca, sorella di Chiara Ferragni, sarebbe di nuovo incinta e starebbe aspettando il suo secondo figlio.

Chiara Ferragni starebbe per diventare di nuovo zia

Nelle ultime settimane Chiara Ferragni è finita in diverse occasioni al centro del gossip. Sappiamo bene che, dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale ha ritrovato l’amore al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. Attualmente la coppia, pur non essendo ancora uscita ufficialmente allo scoperto, si sta godendo questa prima fase della relazione e i due in diverse occasioni sono stati beccati insieme.

Tuttavia di recente si è parlato di una presunta gravidanza per la Ferragni e ovviamente la voce di corridoio ha fatto in breve il giro del web. Pochi giorni fa così l’influencer ha deciso di intervenire per la prima volta e, con una nota inviata a Dagospia, ha categoricamente smentito di essere in dolce attesa, mettendo a tacere i pettegolezzi sul suo conto una volta per tutte. Nelle ultime ore però in rete si è fatto largo un nuovo gossip, che coinvolge una delle persone più vicine all’imprenditrice digitale. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia su RTL 102.5, sarebbe Francesca, sorella di Chiara Ferragni a essere incinta. Stando a quanto riferisce il giornalista, la maggiore delle tre sorelle sarebbe nuovamente in dolce attesa e starebbe aspettando il suo secondo figlio. Come in molti sapranno, Francesca è già mamma del piccolo Edoardo, venuto al mondo a giugno del 2022 dall’amore con il marito Riccardo Nicoletti. La coppia dunque starebbe per allargare la famiglia e Chiara di conseguenza starebbe per diventare di nuovo zia.

Attualmente però Francesca non ha ancora confermato la lieta notizia e al momento dunque vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le pinze in attesa di conferme o eventuali smentite.