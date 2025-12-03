Il ritorno di Notti sul Ghiaccio con Milly Carlucci su Rai 1 potrebbe non essere così impossibile.

Su Rai 1 Milly Carlucci torna con Notti sul Ghiaccio?

Milly Carlucci sta per chiudere un’altra stagione di Ballando con le stelle, con ottimi risultati negli ascolti del sabato sera su Rai 1. Il talent di danza, ormai un appuntamento fisso per milioni di spettatori, è pronto a concludersi con una grande finale.

Ma mentre il pubblico si prepara per l’ultimo atto di questa stagione del dance show, dietro le quinte si sussurra un’ipotesi. Quale? La notizia ha già acceso l’entusiasmo dei fan di Milly Carlucci: si vocifera il ritorno di Notti sul Ghiaccio.

Secondo alcune anticipazioni rilanciate dall’Ansa e confermate da Biccy, sembra che Milly Carlucci potrebbe tornare in prima serata su Rai 1 con un progetto che riscuote grande attesa. Non si tratterebbe di un programma completamente nuovo, ma di un grande classico: Notti sul Ghiaccio, talent show che ha appassionato il pubblico anni fa. Il programma, che vedeva celebrità esibirsi su una pista di ghiaccio, potrebbe essere riproposto con nuove dinamiche e ancora più emozioni.

“La Rai starebbe spingendo per il ritorno di Notti sul Ghiaccio, un talent show che ha segnato la storia della TV e che potrebbe fare il suo ritorno già nei prossimi mesi”, si legge. Il format di Milly Carlucci, simile a Ballando con le stelle, vedeva i vip misurarsi con l’arte del pattinaggio sul ghiaccio.

Dopo il successo di Ballando con le stelle, Notti sul Ghiaccio sarebbe il ritorno perfetto per Milly Carlucci, che potrebbe riportare in TV uno show molto gradito. I fan sono pronti a scommettere sul ritorno di uno dei talent show più amati, e chissà, forse questo sarà il prossimo grande successo di Rai 1.

In attesa di conferme ufficiali, resta alta l’attesa per scoprire se davvero Notti sul Ghiaccio potremmo seguirlo su Rai 1. Se la notizia fosse confermata da Milly Carlucci o dall‘azienda sarà molto interessante.

Crediti foto: Marco Provvisionato / MDPhoto / IPA

Foto cerchio: Rai 1

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.