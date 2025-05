Per celebrare i 20 anni di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha voluto raccontare alcuni retroscena proprio sulla sua trasmissione. Tra questi anche alcuni imprevisti capitati nel dietro le quinte.

Il retroscena di Milly Carlucci

Domani sera andrà in onda Sognando Ballando con le stelle, una gara per scegliere i nuovi maestri di ballo per la prossima edizione ma anche un modo per celebrare i vent’anni della trasmissione.

Milly Carlucci è al timone del fortunato programma di Rai 1 dal 2005 e, grazie anche alla sua fedele giuria, è in grado di appassionare ancora oggi milioni di telespettatori. Ballando con le stelle porta ascolti ottimi all’emittente e il merito è anche del cast che viene scelto anno dopo anno.

A volte, però, capitano degli imprevisti e la Carlucci ha voluto raccontarne alcuni nella nuova intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Ha raccontato dello sfortunato infortunio di Anna Oxa e poi ha fatto una rivelazione inedita su un personaggio del mondo dello sport:

“Uno sportivo, non posso dire il nome, si chiuse nel bagno per 2 ore dopo una critica dei giudici. Non voleva più uscire talmente era offeso”.

Non sappiamo di chi si potrebbe trattare perché Milly Carlucci non ha ovviamente fatto il nome, quindi dovremo vivere con questa informazione a metà per sempre. Del resto, sono tanti gli sportivi che sono passati per Ballando con le stelle nel corso degli anni, quindi potrebbe riferirsi davvero a chiunque.

Facendo questo viaggio nei ricordi, poi, Milly ha anche riportato alla mente due episodi molto divertenti: “Penso a Costantino della Gherardesca vestito da pomodoro ma anche a un timidissimo Bobo Vieri vestito da braccio di ferro… sono passati in tanti“. Ricordiamo ancora, infine, che domani sera si terrà la finale di Sognando Ballando con le stelle.