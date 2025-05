Barbara d’Urso ha rilasciato una nuova intervista all’interno della quale ha parlato ancora una volta dell’addio a Mediaset e del dispiacere che ha provato in seguito. Poi ha anche spiegato il motivo per il quale è andata via dall’Italia per un po’ di tempo.

La nuova intervista di Barbara d’Urso

Quando e dove ritroveremo Barbara d’Urso in televisione? Questa è la domanda che si fanno tutti i fan della conduttrice ormai da diversi mesi. Purtroppo non abbiamo ancora una risposta definitiva nonostante le tante indiscrezioni che la vorrebbero su diverse emittenti, come per esempio la Rai con uno show pomeridiano.

Ovviamente non ci sono informazioni certe ma i suoi follower sperano che qualcosa possa muoversi molto presto. Nel frattempo, però, la conduttrice si è tenuta impegnata sui social e con altre attività lontane dal mondo televisivo. Lo ha raccontato nel corso di una recente intervista rilasciata a Sette de Il Corriere della Sera, un cui estratto lo riporta anche Giuseppe Candela su Twitter.

Barbara d’Urso è tornata a parlare del suo addio a Mediaset e ha rivelato come, da un giorno all’altro, le richieste di lavoro sarebbero diminuite drasticamente. Poi ha spiegato il perché del suo trasferimento momentaneo all’estero:

“Fino al giorno prima ricevevo 200 messaggi al giorno, il giorno dopo 10, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti. Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. In questi 2 anni ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto”.

Questo è solo un piccolo estratto dell’intervista in uscita sul giornale a partire da venerdì 30 maggio 2025. Sicuramente la chiacchierata sarà ancora più ricca di particolari e non esiteremo a fornirveli nel più breve tempo possibile.