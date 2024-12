Guillermo Mariotto ha spiegato i motivi per cui durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha dovuto assentarsi

Guillermo Mariotto ha spiegato i motivi per cui durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stato costretto a lasciare lo studio.

Guillermo Mariotto ha spiegato perché ha dovuto assentarsi da Ballando con le Stelle

Sabato sera, durante la diretta di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, storico giudice del programma condotto da Milly Carlucci, ha dovuto abbandonare lo studio per un imprevisto.

La notizia della sua uscita improvvisa ha destato curiosità e qualche preoccupazione, dal momento che nemmeno la conduttrice ha saputo dare una spiegazione. Qualche ora dopo la fine del programma, però sono cominciate ad uscire le prime notizie.

Si è così saputo che Guillermo Mariotto aveva avuto un imprevisto legato alla sua attività principale, ovvero la moda. Il giudice, infatti, oltre ad essere un volto noto della televisione italiana ormai da anni, è un affermato stilista e direttore creativo di una rinomata maison.

Si è così saputo che Guillermo Mariotto aveva saputo che la sarta della maison Gattinoni era stata portata d’urgenza all’ospedale. Lo stilista aveva dovuto subentrare per curare gli ultimi dettagli di un’importantissima commissione per un matrimonio in Arabia Saudita.

Quest’oggi, poi, Mariotto stesso ha chiarito i motivi della sua assenza in prima persona, parlando con Adnkronos e smentendo qualsiasi rumors stesse già serpeggiando e non corrispondesse alla realtà:

“Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo, e il lavoro di sei mesi.”

Lo stilista ha sottolineato la sua dedizione al programma di Milly Carlucci, ricordando di non aver mai saltato una puntata in quasi vent’anni, nemmeno quando era malato:

“Non ho mai inviato cartonati, come avevano fatto alcuni della giuria in passato.”

Mariotto ha rivelato anche uno scambio ironico con Giancarlo De Andreis, capo autore di Ballando. Dopo l’accaduto, Guillermo gli ha inviato la canzone di Riccardo Cocciante Un buco nel cuore, ricevendo in risposta La pace sia con te di Renato Zero.

“Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei.”

Così ha concluso Guillermo Mariotto. Il pubblico attende ora con ansia di rivederlo al tavolo dei giudici, certo che il suo stile inconfondibile non mancheranno di animare le prossime puntate.