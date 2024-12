Spunta la verità sul perché Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio di Ballando con le Stelle ieri sera. A rivelarla è il direttore di Novella2000 Roberto Alessi.

Il retroscena su Guillermo Mariotto

In queste ore si sta molto parlando di Guillermo Mariotto. Chi ha seguito la prima semifinale di Ballando con le Stelle, vista da quasi 4 milioni di telespettatori, sa bene che il giudice nel corso della diretta ha improvvisamente lasciato lo studio senza dare spiegazioni. Non è mancata ovviamente la preoccupazione della padrona di casa Milly Carlucci e del pubblico, che si è chiesto cosa fosse accaduto. Tante sono state le speculazioni e a diventare virale sui social è stato anche un video in cui vediamo Mariotto lasciare il teatro insieme ad Amanda Lear. Ma cosa è accaduto in realtà e perché Guillermo ha abbandonato il programma?

Poco fa, a seguito delle tante voci di corridoio, a rivelare la verità è stato Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che la persona che gestisce l’atelier di Mariotto sia stata ricoverata per problemi di salute. Guillermo a quel punto sarebbe corso in ospedale. Ma non solo.

Subito dopo infatti il giudice di Ballando con le Stelle sarebbe anche tornato a lavoro. Il motivo? Terminare ben 17 abiti di alta moda che andranno consegnati entro stasera a un membro della famiglia reale saudita. Guillermo Mariotto dunque avrebbe lasciato lo studio di Ballando con le Stelle per portare a termine questo importante lavoro e per accertarsi, ovviamente, dello stato di salute della sua collaboratrice.

I fan tuttavia possono stare tranquilli. Roberto Alessi infatti assicura che in occasione della prossima puntata di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 14 dicembre, Mariotto tornerà a ricoprire il suo ruolo di giudice e non risparmierà nessuno con i suoi severissimi commenti.