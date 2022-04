Mino Raiola è ancora vivo: le sue condizioni

In queste ultime ore è stata riportata, da diverse testate, la notizia della morte di Mino Raiola. L’informazione, però, si è rivelata errata. Il procuratore sportivo pare sia finito davvero all’ospedale ma sarebbe anche ancora vivo. Lo ha scritto lui sul suo profilo Instagram, come riporta anche il sito Fanpage: “Stato di salute attuale per chi lo chiede: incazzato visto che è seconda volta che mi uccidono in quattro mesi. Sembra che sono in grado di resuscitare“.

La smentita è arrivata dai medici e dai collaboratori a lui più vicini. Il professore Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha dichiarato: “Sono indignato dalle telefonate di pseudogiornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo“. Dello stesso pensiero è stato anche il collaboratore di Mino, José Fortes Rodriguez, alla TV olandese: “È in una brutta posizione, ma non è morto“.

Una notizia del genere su Mino Raiola era già stata diffusa a inizio gennaio 2022. Era stato ricoverato per una patologia polmonare non legata a un’infezione da Coronavirus. Quella volta era stato il quotidiano tedesco “Bild” a dare una informazione sbagliata. Non si trovava, infatti, in terapia intensiva e non era in pericolo di vita. E, di nuovo, Alberto Zangrillo dell’ospedale San Raffaele, aveva confermato la versione fornita da collaboratori più stretti del procuratore sportivo.

L’Ansa, inoltre, oggi riporta che le condizioni di Raiola sarebbero, purtroppo, molto gravi. Per adesso non abbiamo altre informazioni. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Noi di Novella2000 rimaniamo in attesa di conferme o smentite da parte del diretto interessato o dalle persone a lui vicine. Continuate a seguirci per molte altre news.

