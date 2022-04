Simone Susinna, la sua ex storica ha partecipato al GF Vip

L’ex storica di Simone Susinna al GF Vip

Simone Susinna

Simone Susinna in questi giorni è uno dei personaggi noti più chiacchierati. Il motivo è legato a 365 giorni – Adesso, film che lo vede protagonista nel ruolo di Nacho. Il modello, oggi attore, ha condiviso il set con Michele Morrone (nel progetto è Massimo Torricelli) e Anna Maria Sieklucka (che interpreta Laura Biel) e sta riscuotendo grande successo.

Della vita privata di Simone Susinna, ora come ora, non conosciamo granché e non sappiamo dirvi dunque se sia o meno fidanzato. In passato, però, il modello ha avuto una relazione con una sua collega. Parliamo della showgirl venezuelana, Mariana Rodriguez.

La modella oltre ad avere alle spalle due film e il ruolo nel videoclip di Gigi D’Alessio, ha preso parte anche a diverse trasmissioni televisive, sia come valletta, giurata, ma anche come inviata o concorrente. Nel 2012 ha preso parte come concorrente di Veline e solo due anni più tardi, sempre con il medesimo ruolo, ha partecipato a Pechino Express. Tra le tante esperienze televisive, però, quella che è ricordata maggiormente da tutti è il Grande Fratello Vip.

Facciamo un passo indietro e torniamo al 2016, quando per la prima volta il reality show è stato dedicato anche ai vip. Nel cast del programma anche Mariana Rodriguez. L’ex fidanzata di Simone Susinna ha condiviso l’avventura insieme a tanti personaggi amati e conosciuti nel nostro Paese. Tra i tanti ricordiamo, giusto per citarne alcuni, Clemente Russo (oggi a L’Isola dei Famosi), ma anche Valeria Marini, Gabriele Rossi, Andrea Damante, Pamela Prati, Costantino Vitagliano o ancora la vincitrice Alessia Macari.

L’esperienza dell’ex di Simone Susinna è durata circa 43 giorni, quando poi è stata eliminata. Ecco qui un momento di Mariana Rodriguez in confessionale…

Vi ricordavate di lei al GF Vip? Tra gli altri progetti, che hanno visto la vecchia fiamma di Simone Susinna, Mariana Rodriguez ricordiamo:

La fiera de la alegria (2006)

Ciak… si canta! (2011)

Si può fare! (2015)

La cuoca bendata (2016)

Furore (2017)

Matrix Chiambretti (2016)

Le Iene (2017)

All Together Now 2 (2019)

Oggi Mariana Rodriguez, esattamente come Simone Susinna, è piuttosto conosciuta e nel 2022 la vediamo tra i naufraghi di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

