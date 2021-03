1 Ecco chi è Miriam Galanti

Nel corso della sua permanenza a L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha parlato della sua fidanzata dedicandole bellissime parole d’amore. Tutti, allora, hanno cominciato a chiedersi chi fosse questa ragazza. Si tratta di Miriam Galanti, un giovane attrice classe 1989. È nata a Mantova e ha studiato recitazione, ottenendo il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2015. Per quanto riguarda il suo percorso lavorativo possiamo dire che ha preso parte a diverse produzioni.

Ha recitato in alcuni cortometraggi, compreso quello diretto proprio dal suo attuale compagno, intitolato Metamorfosi. I più attenti, forse, se la ricordano anche per piccoli ruoli avuti in fiction di grande successo, come per esempio Che Dio ci aiuti oppure Don Matteo. Spostandoci, invece, sotto il punto di vista cinematografico ha partecipato a Quando corre Nuvolari, Scarlett, Cinque e In the Trap – Nella trappola. Attiva anche in teatro, inoltre, ha recitato in opere di William Shakespeare, Anton Checov e tanti altri.

Grazie ad alcune sue interpretazioni, Miriam Galanti, ha ricevuto anche dei premi prestigiosi. Infatti, alla Mostra del Cinema di Venezia le è stato consegnato il Premio Kineo Gust Star e, in seguito, il Premio Giuliano Gemma Nuovi Talenti. Oggi, invece, conduce un programma su Sky Arte, “Sei un paese meraviglioso” con Dario Vergassola. Durante un’intervista con il sito Sledet ha parlato proprio di questo progetto:

Questa grandissima opportunità è arrivava dal nulla. Ho semplicemente partecipato al provino durante il lockdown. Ho girato il video da sola, adattando nel migliore dei modi sia le luci di casa che quella che, secondo me, poteva essere l’inquadratura migliore. Poi, una volta fatto il video, ho inviato tutto al regista e alla produzione e loro, hanno poi organizzato una call conference dove abbiamo parlato, e che dire, alcuni giorni dopo è arrivata la conferma per la conduzione di questo programma affianco a Dario.

