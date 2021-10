1 La delicata confessione di Miriana Trevisan

La giornata di ieri, dopo la puntata del GF Vip e lo scontro con Raffaella Fico, è stata piuttosto pesante per Miriana Trevisan, spesso accusata dall’inquilina e dagli altri di essere poco chiara. Situazione che, come vedremo, ha portato la gieffina ad attraversare una giornata storta e sottotono, dove si è sfogata con alcuni coinquilini.

Ad un certo punto si è ritrovata a chiacchierare in salone insieme a Katia Ricciarelli. Qui, come raccolto dal video, Miriana Trevisan si è lasciata andare ad una confessione molto delicata e inaspettata, che ha lasciato sorpreso anche il pubblico da casa. C’è da dire, come vedremo, che l’ex moglie di Pago non è entrata troppo nel dettaglio della situazione che ha vissuto recentemente, ma ha dato solo qualche cenno. Queste le sue dichiarazioni:

“(…) Ho i miei cavoli fuori che magari non porto qui perché voglio essere allegra”, ha ammesso la showgirl con la voce spezzata. La Trevisan ha aggiunto ancora: “Però è quello che dico, cavoli. Adesso racconto anche i c***i miei. Dico la verità: stavo per morire quest’estate, quindi a me non me ne frega niente”.

Parole, quelle di Miriana Trevisan, che hanno trovato ampio supporto da parte di Katia Ricciarelli. La cantante lirica, infatti, l’ha invitata a dire sempre tutto ciò che si tiene dentro, senza paura, invitandola a difendersi e non soccombere.

Non ha detto troppo Miriana Trevisan, visto il delicato tema. L'argomento non è escluso possa affrontarlo più avanti con altri concorrenti con cui si sente di parlarne. In ogni caso si è trattato di un momento molto commovente che ha colpito i telespettatori. Come dicevamo prima, la giornata di Miriana è stata molto difficile, fatta di diversi momenti di sconforto.