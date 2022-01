1 GF Vip: le parole di Miriana Trevisan

L’ennesimo scontro avvenuto nella giornata di ieri tra le Princess Jessica e Lucrezia Selassié con Katia Ricciarelli ha totalmente spaccato in due la Casa del GF Vip. A infuriarsi tra tutti Miriana Trevisan, la quale ha minacciato di ritirarsi dal gioco, chiedendo al programma di poter parlare con i suoi avvocati. La showgirl si è distaccata e fatto sapere di volersi dissociare dalle dichiarazioni della cantante lirica contro le coinquiline.

Nel dettaglio a indispettire Miriana Trevisan è stata una frase specifica (QUI TUTTO L’ACCADUTO) pronunciata da Katia Ricciarelli. Ad un certo punto dello scontro tra la cantante e Lulù, infatti, quest’ultima avrebbe urlato da lontano “Vai a scuola” rivolgendosi a Soleil Sorge, con la Ricciarelli che ha ribattuto prontamente: “Vai a scuola tu al tuo Paese. Che forse non ti hanno insegnato niente“. E sono proprio queste parole che hanno scatenato il caos in Casa (ma anche fuori sui social).

In stanza arancione Lucrezia Selassié ha raccontato l’accaduto a Giucas Casella, che stava cercando di placare gli animi. Lì presente ad ascoltare anche Miriana Trevisan, che appreso quanto successo non ci ha visto più: “Odia le donne felici, da andare a dire..’stanno facendo la m***a fuori’. Io se continua così mi ritiro perché io protesto contro il razzismo, ragazzi. Mi ritiro per questo, voglio vedere gli avvocati. Perché non sto nel luogo dove c’è un razzista. Io mi dissocio. Veramente ti ha detto così? Me lo dovete spiegare bene, ragazze. Vi ha detto di andare al vostro Paese?”.

A quel punto si è avvertita la voce di Jessica Selassié, che ha confermato il tutto: “Ha detto ‘vai a studiare al tuo Paese’ “. Così Miriana Trevisan ha continuato a ribadire di volersi dissociare e andare via. Giucas Casella ha provato a metterci una pezza, ma a quel punto la showgirl ha sbottato:“Mo basta. Se veramente ha detto una cosa del genere…Lulù ti ha detto questo? No, Giucas, ma che c***o stai dicendo? Questo è razzismo! Ragazzi chiudete la cosa qua perché questo è razzismo. Voglio capire se ti ha detto così o no, voglio il filmato”. E ancora a riguardo: “Io me ne voglio andare, devono venire le persone qua fuori a protestare, non si può tollerare il razzismo”.

Così Lucrezia Selassié ha raccontato la scena e Miriana Trevisan ha aggiunto: “Vi rendete conto? Basta, ragazzi. Questo è razzismo”.

Situazione piuttosto agitata dunque nella Casa del Grande Fratello Vip dopo quanto successo e Miriana Trevisan (che con Katia Ricciarelli ha discusso moltissime volte) sembra non poterne proprio più. Continua…