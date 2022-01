1 I continui litigi di Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassié

Non hanno fine i litigi nella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, dopo la diretta di ieri sera, 3 gennaio 2022, Katia Ricciarelli e le Principesse continuano a scontrarsi. Soprattutto Lucrezia Selasié è quella che ha affrontato più faccia a faccia con la cantante lirica. Nel corso del pranzo di oggi, per esempio, la Ricciarelli ha speso parole molto forti: “Smettila. Non hai interesse nel parlare con me? Allora vai a mangiare fuori, fila! Parla bene, str**za“.

Lulù, allora, di tutta risposta ha affermato: “Io mangio dove ca**o mi pare. Ma chi sei, la padrona di casa? Chi pensi di essere? Nessuno è il padrone, siamo tutti uguali qua. Str**za sarai tu, ma che vuoi? Tu attacchi la gente, insulti e aggredisci le persone credendo di passarla liscia“. La situazione, tuttavia, era già degenerata nella notte, quando la cantante aveva usato delle espressioni non molto delicate verso la Princess: “Ah, ma quella scimmia lì…” e ancora l’ha definita “La principessa che sta a gambe aperte“.

Questo ha fatto andare su tutte le furie il web che non solo se l’è presa con Katia Ricciarelli, ma anche con i presenti che sono rimasti in silenzio: “Katia vergognosa e gli altri tre che non le dicono nulla. Sono allibita e disgustata“. In queste ultime ore, poi, come si vede dal video qui sotto è scoppiato un nuovo litigio con Lucrezia. Sentiamo Lulù urlare da lontano: “Vai a scuola” e la Ricciarelli dire: “Vai a scuola tu al tuo Paese. Che forse non ti hanno insegnato niente“. Carmen ha tentato di calmare gli animi, ma non ce l’ha fatta.

Katia: "Vai a scuola tu… al tuo paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente!"

Lulù: "Io sono nata in Italia."

Katia (provocando): "Vuoi un po' di carne?"

— BL (@rainbow20202020) January 4, 2022

Ecco, quindi, comparire Lulù che dichiara: “Io sono nata in Italia, primo. Secondo, non ti permettere mai più perché la gente ti ha abituato male nella vita a te, che ti hanno fatto credere troppo ‘sto c***o“. In molti accusano Katia di razzismo per la sua affermazione e altri, invece, sostengono che entrambe stiano sbagliando. Continua…